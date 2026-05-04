Με μια επένδυση-μαμούθ που αναμένεται να επηρεάσει συνολικά τον χάρτη της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα εγκρίνει για πρώτη φορά ένα πλήρως χρηματοδοτημένο, πενταετές σχέδιο ύψους €750 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη της δημιουργικής οικονομίας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο, καθώς ενισχύει τον περιφερειακό ανταγωνισμό για την προσέλκυση διεθνών παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει πεδίο για συνεργασίες και συμπαραγωγές σε μια αγορά που αναδιαμορφώνεται δυναμικά.

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας ενέκρινε το στρατηγικής σημασίας Σχέδιο Δράσης «Greece On Screen» του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., που καλύπτει το σύνολο του οικοσυστήματος της παραγωγής – από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως το animation, τα ψηφιακά παιχνίδια και τα μουσικά φεστιβάλ. Το σχέδιο αφορά την περίοδο 2026–2030 και αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα οργανωμένη παρέμβαση στον κλάδο στην Ελλάδα.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και σχέδιο νόμου για την ίδρυση Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας (επιπέδου 5), με στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και τη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής του τομέα.

Το σχέδιο -με φορέα υλοποίησης το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.- συνιστά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, που καλύπτει το σύνολο του οικοσυστήματος της δημιουργικής παραγωγής –από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως το animation, τα ψηφιακά παιχνίδια και τα μουσικά φεστιβάλ. Παράλληλα, εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για την ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας -επιπέδου 5. Η Σχολή έρχεται να καλύψει το κρίσιμο κενό στην εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στηρίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου της οπτικοακουστικής δημιουργίας στα επόμενα χρόνια.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι πρόκειται για «την πρώτη φορά που διαμορφώνεται ένα συνεκτικό, μακρόπνοο και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας», σημειώνοντας ότι με πόρους €750 εκατ. δημιουργείται «ένα σταθερό, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό περιβάλλον» για τον κλάδο. Υπογράμμισε επίσης ότι η επένδυση στον πολιτισμό λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς παρουσίας, ενώ ανέφερε πως με βάση μελέτες, κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης αποδίδει 4,20 ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος χαρακτήρισε την απόφαση «κρίσιμο ορόσημο» για τη χώρα, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά η οπτικοακουστική βιομηχανία αντιμετωπίζεται συστηματικά ως ταυτόχρονα πολιτιστικός και αναπτυξιακός πυλώνας. Όπως ανέφερε, μέσα σε 20 μήνες υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και διαμορφώθηκε ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικής.

Το σχέδιο στοχεύει στη σταθεροποίηση και ενίσχυση των χρηματοδοτικών κινήτρων και αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια, να ενισχύσει την απασχόληση και να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Kατανομή πόρων

Η κατανομή των πόρων διαμορφώνει ένα ισχυρό και πολυεπίπεδο χρηματοδοτικό πλαίσιο:

€412 εκατ. για επενδυτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση εγχώριων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων και στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το animation και για επιλεκτικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής και προγράμματα προώθησης και διανομής του ελληνικού κινηματογράφου.

για επενδυτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση εγχώριων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων και στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το animation και για επιλεκτικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής και προγράμματα προώθησης και διανομής του ελληνικού κινηματογράφου. €210 εκατ. για πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου

για πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου €20 εκατ. για την υποστήριξη οπτικοακουστικών ψηφιακών παιχνιδιών (digital game development) και μουσικών φεστιβάλ με αξιοποίηση οπτικοακουστικής τεχνολογίας

για την υποστήριξη οπτικοακουστικών ψηφιακών παιχνιδιών (digital game development) και μουσικών φεστιβάλ με αξιοποίηση οπτικοακουστικής τεχνολογίας €20 εκατ. για την προώθηση της εξωστρέφειας και για δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

για την προώθηση της εξωστρέφειας και για δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας στον οπτικοακουστικό τομέα. €52 εκατ. για τη δημιουργία και λειτουργία της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ανάδειξη της τεχνολογικής καινοτομίας στον οπτικοακουστικό τομέα, για την ανάδειξη και ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς

για τη δημιουργία και λειτουργία της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ανάδειξη της τεχνολογικής καινοτομίας στον οπτικοακουστικό τομέα, για την ανάδειξη και ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς €36 εκατ. και για τη διοικητική, θεσμική και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής παλαιών επιλεκτικών προγραμμάτων, της διενέργειας εξωτερικών αξιολογήσεων, της δημιουργίας μητρώου εμπειρογνωμόνων, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων για την απλούστευση των διαδικασιών, της αναβάθμισης υποδομών και της δημιουργίας χώρων δικτύωσης δημιουργών, καθώς και λοιπών κρίσιμων υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Κομβικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης υλοποιούνται εμβληματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δομή και τη βιωσιμότητα του κλάδου: