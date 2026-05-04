Γύρω στις 8.30π.μ. σήμερα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε κατάστημα στην Πάφο, ιδιοκτησίας 40χρονου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν για εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικο, γύρω στις 2π.μ., ο οποίος την κατέσβησε με τη χρήση λαστίχου, χωρίς να ενημερώσει την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη, την τοιχοποιία και τον εξοπλισμό του καταστήματος.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.