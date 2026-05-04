Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €573,3 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ), σε σύγκριση με πλεόνασμα €600,6 εκ. (1,6%) στο ΑΕΠ για την ίδια περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία και δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα.

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €194 εκ. (5,4%) και ανήλθαν στα €3.805,9 εκ. σε σύγκριση με €3.611,9 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €107,8 εκ. (10,9%) και ανήλθαν στα €1.093,7 εκ., σε σύγκριση με €985,9 εκ. το 2025.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €86 εκ. (7,3%) και ανήλθαν στα €1.264,6 εκ. σε σύγκριση με €1.178,6 εκ. το 2025.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €31,5 εκ. (2,9%) και ανήλθαν στα €1.124,4 εκ., σε σύγκριση με €1.092,9 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €34,6 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €758,8 εκ. σε σύγκριση με €724,2 εκ. το 2025.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. (13,6%) και ανήλθαν στα €5 εκ. σε σύγκριση με €4,4 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα μειώθηκαν κατά €3,3 εκ. (-17,5%) και περιορίστηκαν στα €15,6 εκ. σε σύγκριση με €18,9 εκ. το 2025.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €19 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €243,8 εκ. σε σύγκριση με €262,8 εκ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €9,6 εκ. (-14%) και περιορίστηκαν στα €58,8 εκ., σε σύγκριση με €68,4 εκ. το 2025.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 αυξήθηκαν κατά €221,3 εκ. (7,3%) και ανήλθαν στα €3.232,6 εκ. σε σύγκριση με €3.011,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €25,6 εκ. (9,2%) και ανήλθε στα €303,7 εκ. σε σύγκριση με €278,1 εκ. το 2025.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €23 εκ. (2,4%) και ανήλθαν στα €974,8 εκ., σε σύγκριση με €951,8 εκ. το 2025.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €82,3 εκ. (6,4%) και ανήλθαν στα €1.361,2 εκ. σε σύγκριση με €1.278,9 εκ. το 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €29,9 εκ. (41,1%) και ανήλθαν στα €102,7 εκ. σε σύγκριση με €72,8 εκ. το 2025.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €58,8 εκ. (31,6%) και ανήλθαν στα €245 εκ. σε σύγκριση με €186,2 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €5,6 εκ. (2,5%) και ανήλθε στα €229,1 εκ., σε σύγκριση με €223,5 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €7,4 εκ. (4,4%) και ανήλθαν στα €176,6 εκ., σε σύγκριση με €169,2 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,8 εκ. (-3,3%) και περιορίστηκαν στα €52,5 εκ. σε σύγκριση με €54,3 εκ. το 2025.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €3,9 εκ. (-19,5%) και περιορίστηκαν στα €16,1 εκ., σε σύγκριση με €20 εκ. το 2025.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

ΚΥΠΕ