Σε πλεόνασμα €594,3 εκατ. ή 1,5% του ΑΕΠ διαμορφώθηκαν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα €663,4 εκατ. ή 1,8% του ΑΕΠ.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €23,4 εκατ. ή 0,9% και ανήλθαν στα €2.711,3 εκατ., έναντι €2.687,9 εκατ. το αντίστοιχο δίμηνο του 2025. Άνοδο κατέγραψαν τα έσοδα από φορολογία εισοδήματος και πλούτου, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €32,7 εκατ. ή 4% στα €842,6 εκατ., καθώς και οι κοινωνικές εισφορές, που αυξήθηκαν κατά €17,6 εκατ. ή 2,2% στα €835,1 εκατ.

Αύξηση παρουσίασαν και τα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €580,7 εκατ., αυξημένα κατά €21,7 εκατ. ή 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €12,8 εκατ. ή 1,6%, στα €802,7 εκατ.

Μείωση καταγράφηκε επίσης στα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τα οποία περιορίστηκαν στα €173,6 εκατ. από €185,8 εκατ. το 2025, καθώς και στους εισπραχθέντες τόκους και μερίσματα, που υποχώρησαν στα €10,7 εκατ. από €13,3 εκατ.

Την ίδια ώρα, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €92,5 εκατ. ή 4,6% και ανήλθαν στα €2.117 εκατ., σε σύγκριση με €2.024,5 εκατ. το πρώτο δίμηνο του 2025. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις κοινωνικές παροχές, οι οποίες ανήλθαν στα €898,5 εκατ., αυξημένες κατά €45,5 εκατ. ή 5,3%.

Σημαντική άνοδο σημείωσαν και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €52,1 εκατ. ή 38,5% στα €187,4 εκατ. Οι απολαβές προσωπικού ανήλθαν στα €644,2 εκατ., αυξημένες κατά €7,5 εκατ., ενώ η ενδιάμεση ανάλωση διαμορφώθηκε στα €192,5 εκατ.

Αντίθετα, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €11 εκατ. ή 8,4%, στα €119,5 εκατ., με τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου να περιορίζονται στα €85,5 εκατ. από €98,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι πληρωθέντες τόκοι παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι στα €68,1 εκατ., ενώ οι επιδοτήσεις μειώθηκαν στα €6,8 εκατ. από €9,9 εκατ.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης, και ειδικότερα για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έγιναν εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.