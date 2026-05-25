Aυξημένες πιέσεις καταγράφονται στη στεγαστική αγορά, τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με τις τιμές κατοικιών και ενοικίων να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat στην ενότητα «How is the housing situation in the EU?».

Λόγω της εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων και της αύξησης των ενοικίων, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση έχει γίνει μια από τις πιο καθοριστικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της ευρωζώνης. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν ελλείψεις στη στέγη.

Η μέση τιμή κατοικιών στην Ε.Ε. εκτινάχθηκε κατά 60% μεταξύ 2015 και 2025, πολύ ταχύτερα από τους μισθούς, ενώ σε πολλές περιοχές τα ενοίκια αποτελούν πολύ περισσότερο από το 40% του μέσου εισοδήματος.

Να σημειώσουμε ότι μόνο περίπου το 6% έως 7% του συνολικού αποθέματος κατοικιών της ΕΕ χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως κοινωνική στέγαση. Τα κράτη μέλη εξετάζουν ολοένα και περισσότερο κάποιες μεταρρυθμίσεις χωροταξίας, κανονισμούς βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και φορολογικές προσαρμογές για να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσω διαδραστικών γραφημάτων που ανακοίνωσε η Eurostat, οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2024, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώθηκε στο 5,5%. Ο δείκτης τιμών κατοικίας προς εισόδημα στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση 0,6%, ενώ στην ΕΕ σημειώθηκε μείωση 1,7% και στην Ελλάδα αύξηση 4,8%.

O δείκτης αυτός είναι το βασικότερο εργαλείο για τη μέτρηση της στεγαστικής προσιτότητας. Υπολογίζει πόσα χρόνια διαθέσιμου εισοδήματος χρειάζονται για να αγοραστεί ένα τυπικό σπίτι, δείχνοντας εάν οι τιμές των ακινήτων είναι δικαιολογημένες ή υπερτιμημένες. Η επενδυτική δραστηριότητα που έχει σχέση με την στέγαση αντιστοιχεί στο 40,8% των συνολικών επενδύσεων στην Κύπρο το 2025, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 23,5% της ΕΕ και 18,2% στην Ελλάδα.