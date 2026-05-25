Τη στήριξή προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο ΑΛΜΑ εξέφρασε με ανάρτηση του το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, συγχαίροντάς τους για το εκλογικό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαϊου, κάνοντας λόγο για «αξιοσημείωτη επιτυχία» μιας νέας πολιτικής δύναμης.

Σε ανάρτησή του, το Ε.Δ.Κ ανέφερε ότι για έναν «ολοκαίνουργιο πολιτικό σχηματισμό» η εξασφάλιση τεσσάρων εδρών στη Βουλή δεν αποτελεί απλώς ένα ισχυρό αποτέλεσμα, αλλά απόδειξη ότι «το θάρρος, η σαφήνεια και η φιλοευρωπαϊκή μεταρρύθμιση μπορούν να κινητοποιήσουν τους πολίτες».

Το Ε.Δ.Κ σημειώνει επίσης ότι η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τώρα, με ζητούμενο, όπως ανέφερε, τη μετατροπή της εμπιστοσύνης σε πράξη και των εδρών σε λύσεις για την Κύπρο και την Ευρώπη.

«Έτσι αρχίζει η δημοκρατική ανανέωση: με ιδέες, ευθύνη και τη βούληση για αποτελέσματα», κατέληξε ο Γκόζι στην ανάρτησή του.

