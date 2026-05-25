Συνολικά 11 γυναίκες κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στα βουλευτικά έδρανα, αριθμός που μεταφράζεται στο ότι μόλις ένας στους πέντε βουλευτές της νέας σύνθεσης των 56 είναι γυναίκα.

Παρά τις έντονες προεκλογικές συζητήσεις για την ανάγκη ίσης εκπροσώπησης, τα αποτελέσματα δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η παρουσία 11 γυναικών σε σύνολο 56 εδρών επιβεβαιώνει ότι, παρά τα βήματα προόδου και την ανάδειξη νέων, δυναμικών προσώπων, η κυπριακή πολιτική σκηνή παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενη.

Οι γυναίκες που πέτυχαν την εκλογή τους συνθέτουν ένα μωσαϊκό από έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, αλλά και νέα πρόσωπα που εισέρχονται για πρώτη φορά στο νομοθετικό σώμα.

Στην πολυπληθέστερη επαρχία της Λευκωσίας, όπου εκλέγονται συνολικά 19 βουλευτές, τρεις γυναίκες πέτυχαν την επανεκλογή τους, διατηρώντας τη δυναμική τους. Πρόκειται για τις Σάβια Ορφανίδου (ΔΗΣΥ), Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (ΔΗΚΟ) και Ειρήνη Χαραλαμπίδου (ΑΛΜΑ).

Συνολικά 12 έδρες μοιράζει η Λεμεσός, με τρεις γυναίκες να εξασφαλίζουν θέση στη νέα Βουλή. Η Φωτεινή Τσιρίδου επανεκλέγεται με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, όπως και η Μαρίνα Νικολάου με το ΑΚΕΛ. Το νέο πρόσωπο της επαρχίας είναι η Αργεντούλα Ιωάννου, η οποία περνά για πρώτη φορά το κατώφλι της Βουλής και πάλι με το ΑΚΕΛ.

Στην επαρχία Αμμοχώστου (11 έδρες), η κάλπη έβγαλε δύο γυναίκες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους: την Νταϊάνα Λούσια Κωνσταντινίδη (Άμεση Δημοκρατία) και τη Θεουλίτσα (Λίτσα) Δρουσιώτου (Άλμα). Στην κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας, τη γυναικεία εκπροσώπηση αναλαμβάνει η Αναστασία Χάσικου, η οποία εκλέγεται με το ΑΚΕΛ.

Στη Λάρνακα (6 έδρες), ξεχωρίζει η επανεκλογή της προέδρου του ΔΗΣΥ, Ανίτας Δημητρίου, η οποία εξασφάλισε την έδρα χωρίς σταυρούς προτίμησης.

Τέλος, στην Πάφο των 5 εδρών, τη δική της μάχη κέρδισε η Νικολέττα Κωνσταντίνου, η οποία εκλέγεται με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ και είναι η πρώτη βουλεύτρια που εκλέγεται στην Πάφο.