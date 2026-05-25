Τα αποτελέσματα των εκλογών και την επόμενη μέρα για τη Βουλή, ερμηνεύει στο philenews ο πολιτικός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου:

Η επόμενη μέρα της Βουλής των Αντιπροσώπων αποκαλύπτει σημαντικές προκλήσεις για τα έξι νέα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία καλούνται να αναζητήσουν τρόπους διαβούλευσης και συνεννόησης για να νομοθετούν προς εξυπηρέτηση ολόκληρης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόκληση να λάβουν υπόψη τον αποκλεισμό από τα έδρανα της Βουλής πολιτικών δυνάμεων οι οποίες εκπροσωπούν σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το ένα έκτο των ψηφοφόρων.

Τα συμφέροντα και δικαιώματα των πολιτών που εμπιστεύτηκαν αυτές τις δυνάμεις χρήζει να τύχουν σεβασμού και να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις των νομοθετών. Για πέντε κόμματα προβάλλει αυξημένη ευθύνη απέναντι στους εκπροσώπους του ΕΛΑΜ: Ουδέποτε απέρριψαν τις θεμελιακές απαξίες της ιδεολογίας τους, το ρατσισμό και την απο-ανθρωποποίηση συνανθρώπων. Αρνούνται το παρελθόν τους το οποίο δεν «αναγνωρίζουν» και επιδίδονται σε τυμβωρυχία και πατριδοκαπηλεία για να αποκρύψουν το πραγματικό πρόσωπο τους. Ευθύνη όλων των άλλων κομμάτων είναι η προσήλωση στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και η προάσπιση των δικαιωμάτων όλων. Αυτή είναι η πρέπουσα γραμμή αντίστασης στην απειλή, όχι η συμπόρευση ή υιοθέτηση των απαξιών του ΕΛΑΜ.

Τα αποτελέσματα της κάλπης υποδεικνύουν σειρά αποτυχιών και αστοχιών για τα κόμματα /διεκδικητές των εκλογών, για αναλυτές, για μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Αντί νηφαλιότητας, επαφής με την κοινωνία και σεβασμό βασικών κανόνων δημοκρατίας, αλλά και των υποχρεώσεων τους όπως προκύπτουν από το ρόλο που εναποθέτει σε αυτούς τους θεσμούς η Δημοκρατία, επιδόθηκαν σε μακρύ αγώνα μομφής και επίπληξης μέρους των πολιτών για τις επιλογές τους.

Οι κασσανδρικές προβλέψεις για χάος, η εστίαση με αρνητισμό σε ορισμένα πρόσωπα και ο τρόπος προσέγγισης τους εξέτρεψε την προσοχή και την υποχρεώση να παρουσιάσουν προτάσεις που θα είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. Κρίσιμα θέματα, σε σχέση με την τεχνολογία, η ψηφιακή μεταμόρφωση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι επιπτώσεις τους, οι επιπτώσεις στην οικονομία και όχι μόνο από τους πολέμους στην περιοχή μας και στον κόσμο, ο προβληματισμός για τις επιλογές συμμαχιών και επιπτώσεων στη διεκδίκηση των δικαίων των εκτοπισμένων και όλων των πολιτών, και άλλα θέματα δεν αναφέρθηκαν καν. Δεν συζητήθηκε οτιδήποτε για τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, τις σοβαρές απειλές για την πολυφωνία των μέσων στην κοινωνία. Η λατρεία των αριθμών και η κακή χρήση δημοσκοπήσεων έγιναν εφαλτήριο για μερικά από αυτά τα κακά.

Τα πιο πάνω, αγνοήθηκαν πλήρως. Έληξε η προεκλογική εκστρατεία, ο λαός εξέφρασε την ετυμηγορία του. Δεν μπορούμε όμως να τα διαγράψουμε και οφείλει η νέα Βουλή να τα θέσει στην ημερήσια διάταξη της. Πρώτο βήμα είναι να ξεφύγουν από το σύνδρομο του δήθεν νικητή, να δουν την ήττα τους τα παραδοσιακά κόμματα και να αποδείξουν πως μπορούν καλύτερα από όσους κατηγορούσαν σαν ανεπαρκείς και ανίδεους. Να μην φτάσουμε στο 2031 και να προειδοποιούμε πάλι για την επόμενη μέρα.