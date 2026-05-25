Από 9 σε 12 χρόνια αύξησε το Εφετείο την ποινή σε νεαρό πρόσωπο που καταδικάστηκε το 2023 για την κατοχή 13 κιλών ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Το Εφετείο αποδέχθηκε την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα για ανεπάρκεια της ποινής και έκρινε ότι η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών, ήτοι 12 κιλά και 900 γρ., δικαιολογούσε την αύξηση της κατά τρία χρόνια. Ο καταδικασθείς είχε παραδεχθεί στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού ότι στις 20.9.2023 είχε στην κατοχή του 13 κιλά φυτού κάνναβης, από το οποίο δεν είχε εξαχθεί η ρητίνη, με σκοπό να την προμηθεύσει σε άλλα πρόσωπα.

Το Εφετείο συμφώνησε με το πρωτόδικο Δικαστήριο που απέρριψε τον λόγο για τον οποίο ο κατηγορούμενος κατέφυγε στη διάπραξη των επίδικων σοβαρών αδικημάτων και δη την οικονομική του αδυναμία, τονίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σοβαρή παράνομη συμπεριφορά που υπέδειξε. Όφειλε, ο εφεσίβλητος να αναζητήσει νόμιμες πηγές εσόδων και όχι να ενδώσει στον πειρασμό και να καταφύγει στην αποκόμιση γρήγορου οικονομικού οφέλους με την εν λόγω παράνομη δράση του», επισημαίνουν οι τρεις δικαστές του Εφετείου, αυξάνοντας την ποινή.