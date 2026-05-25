Σάρωσαν σε σταυρούς προτίμησης στην επαρχία τους, καταγράφοντας το δικό τους ρεκόρ. Ο Δημήτρης Δημητρίου του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία πήρε ξανά την πρωτιά με 13.157 σταυρούς προτίμησης, ενώ η Φωτεινή Τσιρίδου, επίσης του ΔΗΣΥ, ήταν η μεγάλη νικήτρια στη μάχη των σταυρών προτίμησης στην επαρχία Λεμεσού με 6.956 σταυρούς.

Στην επαρχία Αμμοχώστου τα ηνία πήρε ο Νίκος Κέττηρος του ΑΚΕΛ με 11.510 σταυρούς προτίμησης. Στη Λάρνακα την πρωτιά πήρε ο επίσης βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, με 7.698 σταυρούς προτίμησης. Στην Πάφο τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης συγκέντρωσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, με 4.832 σταυρούς, ενώ στην Κερύνεια πρώτη ήταν η βουλευτής του ΑΚΕΛ Αναστασία Χάσικου, με 2.240 σταυρούς προτίμησης.

Η βαρύτητα διαφέρει από επαρχία σε επαρχία, αναλόγως του μεγέθους της. Καθοριστικός παράγοντας είναι και το συνολικό ποσοστό που λαμβάνει το κάθε κόμμα σε κάθε επαρχία. Οι υποψήφιοι των μεγάλων κομμάτων έχουν, ασφαλώς, προβάδισμα έναντι των μικρότερων.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αποτελεί ένδειξη δημοφιλίας των υποψήφιων βουλευτών, καθώς και ψήφο εμπιστοσύνης και αναγνώρισης του έργου τους, όταν πρόκειται για βουλευτές που επανεκλέγονται. Αποτελεί, επίσης, στοιχείο των εσωκομματικών δυναμικών σε κάθε κόμμα.

Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι οι επικεφαλής των ψηφοδελτίων των κομμάτων, πλην της Άμεσης Δημοκρατίας, έχουν εκλεγεί χωρίς σταυρό προτίμησης. Η πρωτιά του Δημήτρη Δημητρίου στη Λευκωσία για δεύτερη συνεχόμενη φορά, όπως επίσης και ο μεγάλος αριθμός σταυρών προτίμησης που έλαβαν ο Νίκος Κέττηρος στην Αμμόχωστο και ο Χρύσανθος Σαββίδης στην Πάφο, είναι ενδεικτικά της αναγνώρισης τους.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζει και η πρωτιά της Φωτεινής Τσιρίδου στη Λεμεσό, δείχνοντας αφενός αναγνώριση του κοινοβουλευτικού της έργου, αφετέρου αναδεικνύοντας την ως δυναμική παρουσία εντός του ΔΗΣΥ.

Σημαντική είναι και η πρωτιά του Ανδρέα Πασιουρτίδη, ως επιβεβαίωση της δημοφιλίας του στο ΑΚΕΛ, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η δυναμική είσοδος της Αναστασίας Χάσικου στην Κερύνεια.