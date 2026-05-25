Τάξη και ασφάλεια επικράτησε κατά τη διάρκεια των χθεσινών βουλευτικών εκλογών.

Οι επίσημες ενημερώσεις από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου που ανέλαβε το κομμάτι της ασφάλειας παγκυπρίως δεν περιλάμβαναν κάποια αρνητική αναφορά ή έστω κάτι που να υποδηλώνει ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Καθήκοντα στις εκλογές εκτέλεσαν περί τα 2.000 μέλη της αστυνομικής Δύναμης παγκυπρίως. Πέραν από τη στελέχωση των 1.204 εκλογικών κέντρων η Αστυνομία είχε την ευθύνη να περιφρουρεί με περιπολίες υποδομές που σχετίζονταν με τη χθεσινή διαδικασία.

«Τα μέλη της Αστυνομίας στελεχώνουν όλα τα εκλογικά κέντρα που λειτουργούν, ενώ παράλληλα, μηχανοκίνητα περίπολα περιπολούν εκλογικά κέντρα, γραφεία πολιτικών κομμάτων και άλλα σημεία με στόχο τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σε συνθήκες ομαλότητας, τάξης και ασφάλειας», ήταν μια από τις ενδεικτικές αναφορές του εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, για τη φύση των καθηκόντων της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βύρωνος προέβη σε ενημέρωση από το κέντρο χειρισμού καταστάσεων κρίσεως στις εγκαταστάσεις της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράση στη Λευκωσία, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από νωρίς χθες το πρωί για τον γενικό συντονισμό της όλης επιχείρησης σε παγκύπρια βάση. Κέντρα επιχειρήσεων λειτούργησαν και στις άλλες επαρχίες.

Πάντως, η αστυνόμευση κατά τη διάρκεια των εκλογών κόστισε στον φορολογούμενο ένα ποσό που είναι κοντά στις €850.000, με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό. Αυτό αφορά σε υπερωρίες και έξοδα διακίνησης οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα κατ’ αποκοπήν ποσά (ταρίφα) που δόθηκαν στα μέλη της Αστυνομίας, κυμαίνονταν από €336.26 μέχρι και €735.76, ανάλογα με την μισθολογική τους κλίμακα. Μετά από εισήγηση του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τα κατ’ αποκοπήν ποσά ορίστηκαν ως ακολούθως:

>> Εποπτικό προσωπικό – €735.76.

>> Ειδικοί αστυφύλακες κλίμακας Α2 – €336.26.

>> Δόκιμοι αστυφύλακες κλίμακας Α3 – €364.48.

>> Μέλη της Αστυνομίας κλίμακας Α5 – €429.42.

>> Μέλη της Αστυνομίας κλίμακας Α7 – €562.70

Όπως πληροφορούμαστε η κατ’ αποκοπή αποζημίωση για το εποπτικό προσωπικό θα καταβληθεί με βάση την μέση ωριαία αμοιβή της κλίμακας Α9(Ι). Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα στελέχη με μισθολογική κλίμακα Α2, Α3 και Α5, η κατ’ αποκοπή αποζημίωση θα καταβληθεί με βάση τη μέση ωριαία αμοιβή της κλίμακας που διένυσαν, ενώ για τα μέλη της Αστυνομίας που διανύουν τις Κλίμακες Α7, Α7(ΙΙ) και Α8(Ι), η κατ’ αποκοπή αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τη μέση ωριαία αμοιβή της κλίμακας Α7. Όσο για τους ανώτερους αξιωματικούς με μισθοδοτική κλίμακα Α12 και άνω, θα αποζημιωθούν στη βάση των προνοιών απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (17/05/2006), δηλαδή, με ποσό που αντιστοιχεί στο 60% της πραγματικής υπερωριακής αποζημίωσης που προκύπτει με βάση τη μισθοδοτική τους κλίμακα.

Οι θέσεις των συνδικαλιστών

Πάντως, ενόψει των χθεσινών εκλογών δεν είχαμε έντονες συντεχνιακές διαμαρτυρίες για το κατ΄ αποκοπήν ποσό των αστυνομικών. Εντελώς, διαφορετική εικόνα είχαμε στην εκλογική διαδικασία του 2024 (βλ. εκπρόσωποι Ευρωβουλής – τοπική αυτοδιοίκηση), όταν τα συντεχνιακά σώματα είχαν αντιδράσει έντονα, αφού κάποια μέλη θα εργάζονταν για τουλάχιστον 16 συνεχόμενες ώρες (μέχρι και 20), ενώ το ποσό είχε κριθεί πολύ χαμηλό. Τότε, αρχικά το Υπουργείο είχε καταλήξει να καταβληθεί κατ΄ αποκοπήν ποσό €314 (€609 για τους επόπτες), αλλά μετά τις αντιδράσεις υπήρξε συμφωνία για να καταβληθεί ένα ποσό €435 για όσους συμπληρώσουν 16 ώρες εργασίας.

Πλέον η κατάσταση δείχνει διαφοροποιημένη. Τον περασμένο Μάρτιο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, είχε εκφράσει ικανοποίηση για την παρούσα συμφωνία, σχολιάζοντας ότι η αποζημίωση θα καταβληθεί με βάση βελτιωμένες εισηγήσεις που συμφωνήθηκαν. Βέβαια, ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, βλέπει αδικία στην αποζημίωση των μελών της Αστυνομίας. Σε δηλώσεις του μας ανέφερε ότι «η αποζημίωση που θα προσφερθεί για τους απλούς αστυνομικούς της κλίμακας Α8, θα είναι μειωμένη, με βάση την κλίμακα Α7». Πρόσθεσε, επίσης, πως «οι απολαβές είναι ‘ακαθάριστες’» εξηγώντας ότι «τα ποσά θα έχουν μείωση περίπου 30%». Κατέληξε λέγοντας ότι «τα σώματα ασφαλεάις δεν είναι εργαζόμενοι β΄ κατηγορίας».