Η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων SBU ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SBU, η επίθεση είχε στόχο υποδομή η οποία τροφοδοτεί τη Μόσχα, στο πλαίσιο των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή.

More videos are confirming that the „Vtorovo“ Oil Pumping Station in the Vladimir region, Russia, has been successfully hit. pic.twitter.com/p5AO8LA2jG May 24, 2026

Ο περιφερειάρχης στη Βλαντίμιρ, ο Αλεξάντερ Αβντέγεφ, ανέφερε από την πλευρά του ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά κοντά στην πόλη Καμέσκαβα. Ο περιφερειάρχης, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αναφέρθηκε σε φωτιά σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνδεόταν με τη βιομηχανία του πετρελαίου.

