Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης σε όλες τις επαρχίες με την εικόνα για τους υποψήφιους που εξασφαλίζουν έδρα στη νέα Βουλή να έχει πλέον ξεκαθαρίσει.

Οι 19 έδρες της Λευκωσίας

Από τον ΔΗΣΥ στη Λευκωσία εκλέγονται οι Δημήτρης Μ. Δημητρίου με 13.157 ψήφους, Γιώργος Παμπορίδης με 12.040 ψήφους, η Σάββια Ορφανίδου με 11.372 ψήφους, Ανδρέας Κωνσταντίνου με 10.238 ψήφους και ο Χαράλαμπος Πετρίδης με 8.252 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέγονται οι Στέφανος Στεφάνου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χρίστος Χριστοφίδης με 10.911 ψήφους, Άριστος Δαμιανού με 10.673 ψήφους, Γιώργος Λουκαϊδης με 10.523 ψήφους και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με 9.986 ψήφους.

Από το ΕΛΑΜ εκλέγονται οι Χρίστος Χρίστου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Μάριος Πελεκάνος με 6.681 ψήφους και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους με 2.966 ψήφους.

Από το ΔΗΚΟ εκλέγονται οι Νικόλας Παπαδόπουλος ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου με 5.844 ψήφους και ο Χρύσης Παντελίδης με 4.541 ψήφους.

Από το ΑΛΜΑ εκλέγονται οι Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και Ειρήνη Χαραλαμπίδου με 5.938 ψήφους.

Τέλος, από την Άμεση Δημοκρατία εκλέγεται ο Φειδίας Παναγιώτου με 5.108 ψήφους. Απομένει να αποφασίσει για το μέλλον του σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Αν αποφασίσει να παραμείνει στις Βρυξέλλες, τότε θα πάρει τη θέση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Γιάννης Λαούρης με 1.700 ψήφους.

Οι 11 έδρες της Αμμοχώστου

Στην επαρχία Αμμοχώστου διαδραματίστηκε ένα θρίλερ για την έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Η μάχη μεταξύ Ζαχαρία Κουλία και Χρίστου Σενέκη, έβγαλε νικητή τον πρώτο, ο οποίος με 2,700 ψήφους επανεκλέχθηκε βουλευτής.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκλέγει τρεις βουλευτές στην επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα εκλέχθηκε ο Γιώργος Κάρουλλας με 9.540 ψήφους, ο Νίκος Γεωργίου με 7.723 ψήφους και ο Γιώργος Λυσανδρίδης με 6.827 ψήφους.

Τρεις έδρες εξασφάλισε και το ΑΚΕΛ. Επανεκλέχθηκαν ο Νίκος Κέττηρος με 11.510 ψήφους, ο Γιώργος Κουκουμάς με 9.292 ψήφους και ο Γιαννάκης Γαβριήλ με 4.120 ψήφους.

Το ΕΛΑΜ εξέλεξε δύο βουλευτές. Πρόκειται τον Λίνο Παπαγιάννη ο οποίος εξασφάλισε 7.003 ψήφους και ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου με 4.869 ψήφους.

Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε η Νταϊανα Κωνσταντινίδη με 1.657 ψήφους και από το ΑΛΜΑ η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου με 51 ψήφους.

Οι 12 έδρες της Λεμεσού

Ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε τέσσερις έδρες στην επαρχία Λεμεσού. Συγκεκριμένα επανεκλέχθηκε η Φωτεινή Τσιρίδου με 6.956 ψήφους, ο Γιώργος Καραϊσκάκης με 5.504 ψήφους, ο Μιχάλης Φελλάς με ψήφους 4.856 και ο Μιχάλης Κουνούνης με 3.473 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέχθηκαν ο Εφραίμ Χρίστου με 4,966 ψήφους, η Μαρίνα Νικολάου με 4.294 ψήφους και η Αργεντούλα Ιωάννου με 3.803 ψήφους.

Το ΕΛΑΜ Εξασφάλισε δύο έδρες. Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν ο Πόλυς Ανωγυριάτης με 2.970 ψήφους και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς με 2.710 ψήφους.

Από το ΔΗΚΟ επανεκλέχθηκε ο Πανίκος Λεωνίδου με 3.352 ψήφους.

Από την Άμεση Δημοκρατία εκλέχθηκε ο Δημήτρης Σούγλης με 2.766 ψήφους.

Από το ΑΛΜΑ εκλέχθηκε ο Μιχάλης Παρασκευά με 1.408 ψήφους.

Ποιοι εκλέχθηκαν στη Λάρνακα

Στη Λάρνακα, το ΑΚΕΛ ήρθε πρώτο κόμμα και εξασφάλισε δύο έδρες, με τον Αντρέα Πασιουρτίδη να αναδεικνύεται πρώτος σε σταυρούς προτίμησης με 7.698 ψήφους και τον Πανίκο Ξιούρουππα να ακολουθεί με 5.090 ψήφους.

Δύο έδρες καταλαμβάνει και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με την Αννίτα Δημητρίου να επανεκλέγεται ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Τη δεύτερη έδρα του κόμματος καταλαμβάνει ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης συγκεντρώνοντας 7.297 ψήφους.

Από μία έδρα εξασφαλίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Συγκεκριμένα, εκλέγονται ο Ανδρέας Αποστόλου με 3.679 ψήφους και ο Σωτήρης Ιωάννου με 3.158 ψήφους αντίστοιχα.

Πού πηγαίνουν οι πέντε έδρες στην επαρχία Πάφου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στην Πάφο, εξασφαλίζοντας δύο έδρες, ενώ από μία έδρα λαμβάνουν το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και η Άμεση Δημοκρατία.

Από τον ΔΗΣΥ εκλέγονται ο Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέγεται ο Βαλεντίνος Φακοντής με 3.943 ψήφους, ενώ από το ΔΗΚΟ επανεκλέγεται ο Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος συγκέντρωσε 4.778 ψήφους.

Την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας εξασφαλίζει ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους.

Οι τρεις έδρες στην επαρχία Κερύνειας

Η Αναστασία Χάσικου εκλέγεται με το ΑΚΕΛ λαμβάνοντας 2.240 ψήφους.

Την έδρα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα πάρει ο Δήμος Γεωργιάδης με 1.935 ψήφους.

Η τρίτη έδρα πάει στο ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα στον Αδάμο Ασπρή λαμβάνοντας 776 ψήφους.