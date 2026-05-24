Η Άμεση Δημοκρατία είναι η μία εκ των δύο νεοσύστατων πολιτικών δυνάμεων που κατάφεραν να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου εξέλεξε τέσσερις βουλευτές, όσους και το κίνημα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο πρόεδρος του κόμματος, αν και εξασφάλισε έδρα, δεν έχει αποκαλύψει για την ώρα αν θα έρθει στην Κύπρο για να είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ή αν θα παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου συγκέντρωσε 5.108 ψήφους στην επαρχία Λευκωσίας. Αν αποφασίσει να παραμείνει στις Βρυξέλλες τότε η έδρα θα πάει στον Γιάννη Λαούρη, τον οποίο ψήφισαν 1700 πολίτες.

Η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου κέρδισε έδρα στην επαρχία Αμμοχώστου με 1.657 ψήφους.

Ο Δημήτρης Σούγλης με 2.766 ψήφους εξελέγη βουλευτής στην επαρχία Λεμεσού. Στην Πάφο την έδρα κατέλαβε οριακά ο Δημήτρης Μπάρος, με μόλις 280 ψήφους, πέντε περισσότερες από τον συνυποψήφιο του που τερμάτισε δεύτερος.