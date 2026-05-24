Την πρώτη γυναίκα βουλεύτρια στην ιστορία του, εξέλεξε το εκλογικό διαμέρισμα της Πάφου. Πρόκειται για την υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικολέττα Κωνσταντίνου.

Από τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 προκύπτουν τέσσερις έδρες: Οι δύο για τον ΔΗΣΥ και τους Χαράλαμπο Πάζαρο (4.609 ψήφοι) και Νικολέττα Κωνσταντίνου (3.608 ψήφοι) μία για το ΑΚΕΛ και τον Βαλεντίνο Φακοντή (3.943 ψήφοι) και μία για το ΔΗΚΟ και τον Χρύσανθο Σαββίδη (4.832 ψήφοι).

Ποια είναι η Νικολέττα Κωνσταντίνου

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Πάφο στις 28/02/1986. Είναι απόφοιτη Νομικής του City University London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Commercial and Corporate Law από το University College London (UCL). Το 2008 ολοκλήρωσε το Legal Practice Course (LPC) στο Inns of Court School of Law του City University London. Από τον Σεπτέμβριο 2024 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως δικηγόρος και διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2009, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές διαφορές, καθώς και εγκεκριμένη διαιτητής.

Η πολιτική της δραστηριότητα άρχισε από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχίστηκε στη ΜΑΚΙ, την Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου, τη ΝΕΔΗΣΥ, την ΟΝΕ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από τον Νοέμβριο 2024 έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου και είναι μέλος του διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Είναι θυγατέρα του επί σειρά ετών βουλευτή του ΔΗΣΥ στην Πάφο Κωστάκη Κωνσταντίνου.