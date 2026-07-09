Κανένα πρόβλημα δεν προκύπτει στα κυπριακά αεροδρόμια από τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν. Όπως είναι γνωστό, εδώ και μέρες έχει προκληθεί χάος σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, εξαιτίας του μηχανισμού EES (entry-exit system).

Πρόκειται στην ουσία για ένα ψηφιακό σύστημα, το οποίο καταγράφει πότε οι ταξιδιώτες εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν για σύντομες παραμονές, συλλέγοντας βιομετρικά στοιχεία όπως εικόνες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με προσωπικά δεδομένα από τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, η Κύπρος, εκτός του ότι βρίσκεται ακόμη εκτός Σέγκεν, δεν περιλαμβάνεται στις χώρες οι οποίες έχουν εγκαταστήσει το συγκεκριμένο σύστημα και ως εκ τούτου, συνεχίζεται η παραδοσιακή διαδικασία με τον έλεγχο διαβατηρίων. Το EES έχει τεθεί λειτουργία σε όλα τα εξωτερικά σύνορα και των 29 χωρών της ζώνης ελεύθερης μετακίνησης, δηλαδή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, εκτός από την Κύπρο και την Ιρλανδία. Δεν υφίσταται επίσης στην Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα άτομα που προέρχονται από ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία ή κράτη της Λατινικής Αμερικής, δεν χρειάζεται να λάβουν βίζα, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται στο σύστημα EES. Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν εξαιρούνται από τους ελέγχους, όπως και οι υπήκοοι της Ανδόρας, του Σαν Μαρίνο, της Πόλης του Βατικανού και του Μονακό.

Πάντως, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι αρμόδιες Αρχές της χώρας παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς η Κύπρος έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να ενταχθεί στη ζώνη Σέγκεν. Συναφώς, υπογραμμίζεται ότι οι πολίτες από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται στο σύστημα EES, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλη επιβάρυνση για τα κυπριακά αεροδρόμια όταν στο μέλλον η χώρα μας κληθεί να το εφαρμόσει, αφού ως γνωστό, το ΗΒ αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Κύπρου, όσον αφορά στις τουριστικές αφίξεις.

Όπως αναφέρεται σε διεθνή σάιτς, ενώ έχουμε εισέλθει στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εξαιτίας του συγκεκριμένου συστήματος. Οι χρόνοι αναμονής στους συνοριακούς ελέγχους έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις πέντε ώρες στις περιόδους αιχμής, με αντίκτυπο σε εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ενώσεις που εκπροσωπούν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, η κατάσταση «έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο». Οι Airlines for Europe, ACI Europe και η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών ζήτησαν «άμεση παρέμβαση» και κάλεσαν για ευελιξία ώστε να μπορούν να αναστέλλουν πλήρως το EES τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όπως έχουμε ενημερωθεί σχετικά, σοβαρά προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ιδιαίτερα στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία βρίσκονται στα νησιά, καθώς αυτά δεν έχουν ούτε τους χώρους, ούτε και τις υποδομές για να διεκπεραιώσουν τους ελέγχους με το νέο σύστημα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει πάντως το αίτημα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών να ανασταλεί το νέο σύστημα ελέγχων, παρότι αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα σημεία έχουν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις. Αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι από τα περίπου 1.500 συνοριακά σημεία εισόδου, μόνο 20 παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.