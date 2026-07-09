Τέσσερα χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Πρώτο ματς για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι η αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο (23:00, Sigma) στη Βοστώνη και είναι το μοναδικό παιχνίδι του σημερινού προγράμματος. Οι «πετεινοί» είναι φαβορί για το τρόπαιο και η πρόκληση που έχουν μπροστά τους είναι να ισοφαρίσουν το ρεκόρ της Βραζιλίας με τρίτη σερί συμμετοχή σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως είχε συμβεί με την Σελεσάο πριν από αρκετά χρόνια (1994, 1998, 2002).

Γαλλία και Μαρόκο είχαν αναμετρηθεί και στο Μουντιάλ του Κατάρ. Οι Γάλλοι νίκησαν 2-0 και προκρίθηκαν στον τελικό. Η πορεία μέχρι τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2022 είναι η καλύτερη που έχει κάνει το Μαρόκο στην διοργάνωση. Η αστυνομία της Γαλλίας βρίσκεται σε συναγερμό, επειδή τον Δεκέμβριο του 2022, όταν διεξήχθη το προαναφερόμενο ματς, είχαν γίνει επεισόδια (με 266 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 167 στο Παρίσι).

Στο Μουντιάλ 2026 η Γαλλία έχει μόνο νίκες, συγκεκριμένα πέντε σερί. Στη φάση των «16» απέκλεισε (1-0) την Παραγουάη, στους «32» την Σουηδία (3-0), ενώ στον όμιλο νίκησε τη Σενεγάλη (3-1), το Ιράκ (3-0) και τη Νορβηγία (4-1).

Το Μαρόκο είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Αφρικής στη φάση των «8». Είναι αήττητο στο Μουντιάλ 2026, με τρεις νίκες και δυο ισοπαλίες. Στη φάση των «16» δεν χαρίστηκε (3-0) στον Καναδά, ενώ στη φάση των «32» έβγαλε νοκ άουτ την Ολλανδία (1-1 κ.α και παράταση, 3-2 στα πέναλτι). Στον όμιλο: 1-1 με την Βραζιλία, νίκες 1-0 με την Σκωτία και 4-2 με την Αϊτή.

Το μεγάλο όπλο της Γαλλίας παραμένει η επιθετική της τριάδα, με τους Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, την ώρα που το Μαρόκο ποντάρει στην αμυντική του συνοχή και στην ποιότητα παικτών όπως οι Χακίμι και Ουναΐ, με τον πρώτο του σκόρερ, Σαϊμπάρι, να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Φακούντο Τέγιο. Στους Γάλλους δεν άρεσε επειδή είναι Αργεντινός και παραπονέθηκαν στην FIFA.

Η ομάδα που θα προκριθεί, στα ημιτελικά θα αναμετρηθεί με το νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο.

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