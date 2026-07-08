Η απίθανη και γεμάτη αμφίρροπες αναμετρήσεις φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (07/07) η Ελβετία πήρε το τελευταίο εισιτήριο, οπότε προέκυψαν τα τέσσερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης.

Ο «διαστημικός» Χάαλαντ ήταν αυτός που «σκότωσε» τη Βραζιλία και έδωσε συνέχεια στην απίθανη πορεία των Νορβηγών. Το 2-1 που πανηγύρισαν θα τους φέρει απέναντι στην Αγγλία. Τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν να υποχρεώσουν σε ήττα (3-2) το Μεξικό.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07, 00:00), όμως οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αναγκάσουν την αναμέτρηση να αναβληθεί ή στην καλύτερη να αλλάξει ώρα.

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