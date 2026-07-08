Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης, καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν ενίσχυσαν την ανησυχία των επενδυτών και οδήγησαν σε ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 511 μονάδες ή 0,90%, στις 52.448 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραφε απώλειες 0,49%, στις 7.466 μονάδες. Πτωτικά κινείτο και ο τεχνολογικός Nasdaq, στις 25.760 μονάδες, με απώλειες 0,25%.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κατέγραφε άλμα άνω του 4%, έχοντας νωρίτερα αγγίξει ακόμη και το +6%. Το Brent ενισχυόταν κατά 4,75%, στα 77,71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε άνοδο 4,43%, στα 73,57 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, με τις αγορές να αυξάνουν τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έως τον Οκτώβριο. Η Fed αναμένεται να δημοσιεύσει αργότερα τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου, τα οποία ενδέχεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το πώς οι αξιωματούχοι αξιολογούν τους κινδύνους για πληθωρισμό και ανάπτυξη.

Οι τιμές του αργού είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η άνοδος επιταχύνθηκε μετά τις δηλώσεις Τραμπ από την Άγκυρα, όπου ανέφερε ότι θεωρεί πως «η εκεχειρία με το Ιράν έχει λήξει».

«Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας.

Αργότερα την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «ενδέχεται να τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε», προσθέτοντας: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις που η Ουάσιγκτον περιέγραψε ως «σειρά ισχυρών επιθέσεων» κατά του Ιράν, μετά τις επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις «απολύτως απαραίτητες», σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έπρεπε να αντιδράσει αποφασιστικά μετά τις επιθέσεις σε πλοία.

Στο χρηματιστήριο, οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τις ConocoPhillips και Marathon Petroleum να κερδίζουν 2%, ενώ οι Chevron και Exxon Mobil κατέγραφαν άνοδο άνω του 1%.

Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, εμφάνιζαν τάσεις σταθεροποίησης.