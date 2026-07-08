Αύξηση 13,2% κατέγραψαν οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το μερίδιο των υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων να ανεβαίνει στο 51,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 εγγράφηκαν συνολικά 29.367 οχήματα, έναντι 25.954 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13%, φθάνοντας τις 22.597, σε σύγκριση με 20.004 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα βασικά στοιχεία του εξαμήνου

Οι συνολικές εγγραφές οχημάτων ανήλθαν σε 29.367 .

. Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν έφθασαν τις 22.597.

Από τα επιβατηγά σαλούν, 7.245 ήταν καινούρια και 15.352 μεταχειρισμένα.

Το μερίδιο των υβριδικών αυξήθηκε στο 51,7%, από 43%.

Το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων αυξήθηκε οριακά στο 4,9%, από 4,8%.

Τα βενζινοκίνητα μειώθηκαν στο 35,2%, από 43,6%.

Τα πετρελαιοκίνητα μειώθηκαν στο 8,2%, από 8,6%.

Σύμφωνα με την έκθεση «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων», τον Ιούνιο του 2026 οι συνολικές εγγραφές ανήλθαν σε 5.624, παρουσιάζοντας αύξηση 13,8% σε σχέση με τις 4.942 εγγραφές του Ιουνίου 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά 14,8%, φθάνοντας τις 4.338, έναντι 3.780 τον Ιούνιο του 2025.

Υποχώρηση στα βενζινοκίνητα, άνοδος στα υβριδικά

Η εικόνα της αγοράς δείχνει σαφή ενίσχυση των υβριδικών οχημάτων, τα οποία αποτελούν πλέον πάνω από τα μισά επιβατικά αυτοκίνητα σαλούν που εγγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο.

Αντίθετα, τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα κατέγραψαν μείωση στο μερίδιό τους. Το ποσοστό των βενζινοκίνητων υποχώρησε στο 35,2%, ενώ των πετρελαιοκίνητων στο 8,2%.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα παρουσίασαν μικρή αύξηση στο μερίδιό τους, φθάνοντας στο 4,9%.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης κατέγραψαν μείωση 11,8%, καθώς περιορίστηκαν στα 2.487, από 2.820 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αύξηση σε λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσικλέτες

Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 111 το πρώτο εξάμηνο του 2026, από 78 την ίδια περίοδο του 2025.

Αύξηση 14,9% κατέγραψαν και τα οχήματα μεταφοράς φορτίου, τα οποία ανήλθαν σε 3.510, σε σύγκριση με 3.055 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αναλυτικά:

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 12,9%, στα 2.795.

Οι ελκυστήρες δρόμου αυξήθηκαν κατά 18,4%, στους 135.

Τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 22,3%, στα 423.

Τα οχήματα ενοικίασης αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 31,9%, στα 157.

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κυβικών μειώθηκαν στις 77, από 112 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίθετα, οι εγγραφές μοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών αυξήθηκαν κατά 13,4%, φθάνοντας τις 2.681, έναντι 2.364 το πρώτο εξάμηνο του 2025.