Στο τέλος της ποινικής έρευνας και εφόσον προκύψει ζήτημα για ποινικές διώξεις θα ληφθεί η απόφαση εάν θα διοριστεί ιδιώτης δημόσιος κατήγορος. Αυτό ανέφερε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης.

Ο κ. Σαββίδης ήταν καλεσμένος στην Επιτροπή μαζί με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη για μια πρώτη γνωριμία με τα νέα μέλη και απαντούσε σε τοποθέτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αντρέα Πασιουρτίδη, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματός του, ότι οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να παραιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την αμεροληψία της Νομικής Υπηρεσίας. Όπως υποστήριξε, η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί αδιέξοδα, καθώς δεν είναι δυνατόν η Νομική Υπηρεσία να απέχει πλήρως από ολόκληρη τη διαδικασία για το «Κράτος Μαφία».

Απαντώντας ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, «δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η ποινική διαδικασία, αν θα είμαι εγώ που θα πάρω τις αποφάσεις, μπορώ να την χειριστώ αμερόληπτα όποιος κι αν είναι εμπλεκόμενος ακόμα και αν είναι συγγενής μου. Όμως, για να υπάρχει αντικειμενική αμεροληψία εξαιρεθήκαμε. Κάναμε το αυτονόητο και το σωστό, αν κάναμε το αντίθετο ήταν να μας κρεμάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε παρατήρηση του ίδιου βουλευτή για την αποφυλάκιση Χάμπουργκερ, ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι πολλές αποφάσεις μας είναι σε διάσταση με το σύνολο του κόσμου. Είναι πολύ μοναχικός ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα, έχει το πλεονέκτημα να είναι ανεξάρτητος θεσμός, δεν μπορεί να οδηγηθεί σε παύση και δεν έχει την ανάγκη να είναι αρεστός γιατί δεν θα απευθυνθεί στον κόσμο για να εκλεγεί. Ανεξάρτητα των θορύβων, την ώρα που παίρνουμε τις αποφάσεις μας απομονώνουμε την οποιαδήποτε κοινή γνώμη. Μπορώ να δεχθώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο εξωστρεφείς ως Υπηρεσία. Στις πλείστες σοβαρές υποθέσεις εκδώσαμε ανακοίνωση όπως στην περίπτωση του Χάμπουργκερ και της αναστολής δίωξης για το μαύρο βαν. Χαλά το αφήγημά σας ότι δεν δώσαμε καμιά εξήγηση για το μαύρο βαν», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Από το πεδίο της συζήτησης δεν έλειψε και το ζήτημα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κ. Σαββίδης είπε ότι το πλεονέκτημα της συνύπαρξης του ποινικού τομέα με τους άλλους τομείς είναι τεράστιο. «Είναι θέμα γνώμης, δεν έχω πειστεί για θέματα σύγκρουσης του διττού ρόλου. Η θέση μου βασίστηκε καθαρά σε θέματα συνταγματικότητας του νόμου. Δεν ήθελα να μπλοκάρω την επιθυμία του Προέδρου και άλλων και αν ήθελα να μπλοκάρω τη διαδικασία δεν θα υπέγραφα την αιτιολογική έκθεση. Δυστυχώς, είχα μόνο δύο επιλογές είτε δεν θα τα υπέγραφα και θα είχε πρόβλημα, ή θα τα υπέγραφα και θα τα συνόδευα με απόψεις νομικών, όπως και έγινε. Σίγουρα οι αλλαγές δεν αφορούν την περίοδο που θα είμαι εγώ ΓΕ. Η ανησυχία μου, αν δεν κάνει αναφορά ο Πρόεδρος, είναι ότι δεν ξέρω πώς θα λυθεί το θέμα της συνταγματικότητας», σημείωσε.

Ιεραρχώντας τις προτεραιότητές του, ο Γενικός Εισαγγελέας έθεσε ψηλά το θέμα των παρακολουθήσεων. Θέλουμε να πατάξουμε τη διαφθορά δεν μπορούμε χωρίς τις παρακολουθήσεις. Σας παρακαλώ, το θέμα των παρακολουθήσεων είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει αν θέλουμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά. Το ανθρώπινο δικαίωμα του εγκληματία δεν μπορεί να υπερτερεί. Έθεσε επίσης το θέμα των fake news μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το νομοσχέδιο είναι ενώπιον μας θα συνεννοηθούν με Υπουργείο Δικαιοσύνης και σύντομα θα είναι κοντά σας, παρατήρησε. Μιλούμε για περιορισμό της ασυδοσίας, είναι περιορισμός του να κάθεται κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο και να βρίζει. Ελπίζουμε να θεσμοθετηθεί κάποια προστασία, είπε.

Όσον αφορά στην αποφυλάκιση του Χάμπουργκερ με προεδρική χάρη, ο κ. Σαββίδης είπε ότι η Νομική Υπηρεσία συχνά διαθέτει στοιχεία που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, ενώ δεν είναι ορθό, όπως σημείωσε, να στήνονται «λαϊκά δικαστήρια» για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή για αποφάσεις που λαμβάνονται στη βάση στοιχείων που δεν είναι δημόσια γνωστά. Για το ίδιο θέμα ο βοηθός γενικός Εισαγγελέας είπε ότι η απόφαση λήφθηκε στη βάση πολλών παραμέτρων, με εμπλοκή της Αστυνομίας, το πρόγραμμα μαρτύρων, τα θέματα ασφάλειας και δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος.