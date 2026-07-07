Μετά την Τετάρτη και την επικύρωση του διορισμού του Ελλαδίτη νομικού, Ηλία Αναγνωστόπουλου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, πιάνουν δουλειά οι πέντε ποινικοί ανακριτές για να διενεργήσουν την έρευνα για τα όσα εντοπίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πως η εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας στην υπόθεση θα είναι η νομική καθοδήγηση των ποινικών ανακριτών στην περίπτωση που το ζητήσουν, από ομάδα νομικών του ποινικού τμήματος όπως συμβαίνει με όλες τις ανακρίσεις, χωρίς την οποιαδήποτε εμπλοκή του Γενικού ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Για το κατά πόσον θα διοριστεί ιδιώτης δημόσιος κατήγορος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αυτό θα αποφασιστεί την κατάλληλη στιγμή, αφού κρίνεται πως αν διοριστεί κάποιος από τώρα είναι ως να προκαταλαμβάνεις το όποιο πόρισμα των ανακριτών.

Η μη εμπλοκή των δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας είναι δεδομένη, αφού έχουν αυτοεξαιρεθεί. Στην περίπτωση που οι ποινικοί ανακριτές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες, τότε στο στάδιο εκείνο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον θα διοριστεί ιδιώτης κατήγορος που θα παρουσιάσει την ή τις υποθέσεις στο Δικαστήριο, όπως έγινε και με την περίπτωση Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Όπως συνέβη τότε, μετά που ο τέως Γενικός Εισαγγελέας είχε διορίσει τον πρώην εφέτη, Παναγιώτη Καλλή, ως ποινικό ανακριτή και αφού διαπιστώθηκε η διάπραξη αδικημάτων, ο Κώστας Κληρίδης αποφάσισε την ποινική του δίωξη. Όρισε μάλιστα τον ποινικολόγο, Ηλία Στεφάνου, για να παρουσιάσει την υπόθεση στο Κακουργιοδικείο όπου και πέτυχε καταδίκη.

Απόδειξη ότι την απόφαση για δίωξη του κ. Ερωτοκρίτου πήρε ο κ. Κληρίδης είναι και η απόφαση του Εφετείου στην έφεση Ερωτοκρίτου ημ. 15/12/2107, στην οποία αναφέρεται ότι «η υπογραφή του κατηγορητηρίου από τον Γενικό Εισαγγελέα καθορίζεται από τα καθήκοντά του».

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο ενεπλάκη μετά την καταγγελία του Ρίκκου Ερωτοκρίτου κατά του κ. Κληρίδη για διαφθορά (και αφού είχε αποφασιστεί ποινική έρευνα εναντίον του). Η Αστυνομία εξέτασε την καταγγελία του κ. Ερωτοκρίτου και ο Κώστας Κληρίδης ζήτησε από το Εισαγγελικό Συμβούλιο να μελετήσει τον φάκελο της Αστυνομίας και να αποφασίσει, όπως και έγινε.

Όσον αφορά τώρα στον Ηλία Αναγνωστόπουλο, αντικαταστάτη του Χρίστου Μυλωνόπουλου, που παραιτήθηκε από ποινικός ανακριτής επειδή ήταν ο δικηγόρος του Μιχάλη Ζολώτα που ελέγχεται και τώρα, αυτός θα διοριστεί αύριο Τετάρτη.

Μετά την επικύρωση του διορισμού αναμένεται η κάθοδός του μαζί με τον επικεφαλής των ποινικών ανακριτών, Βασίλειο Σκουρή, ώστε ν’ αρχίσει η μελέτη του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» έχει εξευρεθεί ο χώρος που θα συνέρχονται και θα καλούν μάρτυρες, με τις καταθέσεις να δίνονται κεκλεισμένων των θυρών για να διαφυλαχθεί η διαδικασία.

Πρώτη κίνηση είναι να καθοριστεί ένας οδικός χάρτης για το πότε θα κληθεί να καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας. Αναμένεται από τους ποινικούς ανακριτές κατά πόσον θα ζητήσουν την ενίσχυσή του από ανακριτές της Αστυνομίας, ή θα ζητήσουν νομική καθοδήγηση από ομάδα νομικών της Νομικής Υπηρεσίας.

«Πολιτική εργαλειοποίηση»

Στο μεταξύ χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο συνέστησε υπομονή μέχρι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βούληση της Κυβέρνησης, τόνισε, είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση μακριά από κάθε παρέμβαση.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί σύγκρουσης συμφερόντων για τον διορισμό και του Ηλία Αναγνωστόπουλου, αφού είναι ο δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν περιλαμβάνεται στα θέματα που εξετάζονται. Μάλιστα ανέφερε ότι υπήρξε επικοινωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς όπου αναφέρθηκε ότι το μαύρο βαν δεν ήταν στα θέματα που εξετάστηκαν.

Προσθέτοντας ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της διερεύνησης των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, είπε ότι «είναι εξόχως λυπηρό να επιχειρείται η πολιτική εργαλειοποίηση μιας κατεξοχήν νομικής και θεσμικής διαδικασίας πριν ακόμη αυτή ξεκινήσει».

Τόνισε παράλληλα, ότι «είναι επικίνδυνο να προκαταβάλλεται δημόσια το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας, να απαξιώνονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και να δημιουργούνται άδικες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και μικροκομματικών συμφερόντων».