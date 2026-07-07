Η ΣΥΝΟΔΟΣ του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που αρχίζει σήμερα, αποτελεί μια σύναξη του Οργανισμού, η οποία θεωρείται από όλους ως κομβικής σημασίας. Κι αυτό γιατί, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία, καθώς υπάρχουν ανοικτά πολεμικά μέτωπα.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα, για τη σύνοδο, συνιστά από μόνη της, γεγονός. Αυτή η παρουσία, εκ των πραγμάτων, θα κρίνει και την ατζέντα. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουν μεταξύ τους, κάποια εξ αυτών θεωρούνται και ακανθώδη. Προσέγγιση μεταξύ των Τραμπ και Ερντογάν υπάρχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος υπόσχεται και διάφορα δώρα στον ομόλογό του της Τουρκίας. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα θέματα.

ΟΙ δυο Προέδροι έχουν σχεδόν ένα χρόνο που συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο. Έκτοτε πολλά διαδραματίσθηκαν στην περιοχή. Πολλά ζητήματα έχουν εγερθεί και πολύ περισσότερα εκκρεμούν. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας περνούν από διάφορες φάσεις και σκαμπανεβάσματα. Σημειώνεται, πάντως, ότι παρά τις δυσκολίες οι ηγέτες τους… αλληλοθαυμάζονται.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ του ΝΑΤΟ έχει και κυπριακό ενδιαφέρον. Προφανώς και δεν θα είναι το Κυπριακό στην ατζέντα. Θα είναι μέρος συζήτησης σε συναντήσεις που θα γίνουν στο περιθώριο της Συνόδου. Κυρίως εκείνες, που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με Τούρκους αξιωματούχους. Θα συναντήσουν χωριστά τους Ερντογάν και Φιντάν και αναμένεται να τεθεί το θέμα της διασύνδεσης Κυπριακού με ευρωτουρκικά. Μια διασύνδεση στην οποία επενδύει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η Λευκωσία, ώστε να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή προοπτική της, παρόλο που γνωρίζει ότι πλήρες μέλος δεν θα γίνει. Υπάρχουν, όμως, πολλά στάδια μέχρι εκεί, και τα κέρδη, μερικές φορές, είναι μεγαλύτερα. Όμως και για κάνει βήματα θα πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Να κάνει κινήσεις στο Κυπριακό προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας.

ΒΕΒΑΙΩΣ με τα καλοπιάσματα δεν μπορεί υπάρξει αποτέλεσμα. Δοκιμάστηκε η συνταγή αυτή και δεν απέδωσε. Γι αυτό και με έκπληξη παρακολουθήσαμε την περασμένη εβδομάδα την Ύπατη Εκπροσώπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας, η οποία βρισκόμενη στην Άγκυρα, έσπευσε να χαρακτηρίσει την Τουρκία «εταίρο κλειδί σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ».

ΤΕΤΟΙΕΣ τοποθέτησες δεν βοηθούν ποσώς. Αντίθετα αποθρασύνουν την Άγκυρα για να μην κάνει βήμα πίσω. Αυτό θέλουν;