Ορατό είναι το ενδεχόμενο να πάρει… ποινική μορφή η έρευνα που γίνεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία για θέματα του Δήμου Πάφου, επί θητείας του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αυτό προκύπτει από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ο αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, καθώς και άλλοι λειτουργοί της υπηρεσίας και του δήμου, αντιστοίχως.

Αυτό που προκύπτει από τα όσα συζητήθηκαν για τα καυτά ζητήματα του Δήμου Πάφου και την ενδεχόμενη κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος, είναι πως αν κατά τον έλεγχο που διενεργείται από τον περασμένο Μάρτιο διαφανεί η τέλεση ενδεχόμενων ποινικών αδικήματων, ή παρατυπίες που αφορούν οικονομικά ζητήματα, τότε θα γίνει επίσημη ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα ή της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρθηκε, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», από τον ίδιο τον Γενικό Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου ενώπιον του δημαρχεύοντα κ. Ονησιφόρου καθώς και των υπηρεσιακών και δημοτικών λειτουργών που συμμετείχαν στη συνάντηση.

Σε περίπτωση που ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, θα είναι πιθανό το σενάριο διενέργειας ποινικής έρευνας από αστυνομικούς ανακριτές. Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να ενημερωθεί η b, τότε αυτό θα σημαίνει ότι αξιωματούχοι τίθενται υπό το μικροσκόπιο για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Τα αντισταθμιστικά

Όπως εγκύρως πληροφορείται η εφημερίδα μας, στη συνάντηση αναλώθηκε αρκετός χρόνος στο θέμα με τα αντισταθμιστικά τέλη που είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 20/2/2026. Όπως είχαμε γράψει τότε, όταν ένας κατασκευαστής ζητούσε άδεια για πολεοδομική παρέκκλιση (επιπλέον όροφοι σε υπό ανέγερση κτήριο) του επιβαλλόταν τέλος στη βάση φόρμουλας και του υποδεικνυόταν να δώσει τα λεφτά σε εργολάβο, με την προοπτική ο τελευταίος να κάνει έργα κοινής ωφελείας για τον Δήμο.

Από τα όσα είχαν διαπιστωθεί και καταγγελθεί δεν υπήρχε επαρκής διαδικασία καταγραφής των αντισταθμιστικών τελών. Τα χρήματα δεν περνούσαν από τα ταμεία του Δήμου. Επιπλέον, στη διαδικασία δεν υπήρξε διαδικασία επιμέτρησης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τα έργα κοινής ωφελείας ήταν ανάλογα του αντισταθμίσματος. Ακόμη, τα χρήματα που καλούνταν να καταβληθούν ως αντιστάθμισμα πήγαιναν τις περισσότερες φορές σε έναν στενό κύκλο εργαλάβων.

Όπως πληροφορούμαστε, στη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής διαπιστώθηκε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει, στο πλαίσιο των διοικητικών της αρμοδιοτήτων, τη δυνατότητα να εξακριβώσει κατά πόσο τα έργα που φέρονται να υλοποιήθηκαν μέσω αντισταθμιστικών εισφορών και άλλων δωρεών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκτός των ταμείων και του λογιστικού συστήματος του Δήμου Πάφου, αντιστοιχούν πράγματι στα ποσά που διακινήθηκαν.

Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αποκλειστικά μέσω του διοικητικού ελέγχου ότι όλα τα χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μεταξύ εργολάβων και άλλων εμπλεκομένων έχουν μετουσιωθεί σε έργα αντίστοιχης αξίας.

Θυμίζουμε ότι σε δημοσίευμά μας τον περασμένο Μάρτιο (21/3/26), καταγράφαμε στη βάση διασταυρωμένων πληροφοριών ότι Γιώργος Σαββίδης και Ανδρέας Παπακωνσταντίνου είχαν επαφές για το θέμα των αντισταθμιστικών τελών.

Σύμβαση για έξυπνη πόλη

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, επίσης, για πρώτη φορά από πλευράς των εκπροσώπων του Δήμου Πάφου, αναφορά σε συγκεκριμένη σύμβαση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Pafos Smart City.

Η αναφορά προέκυψε έπειτα από υπηρεσιακό έλεγχο στοιχείων, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα στους αρμόδιους λειτουργούς πριν από την έναρξη των ερευνών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Οι λειτουργοί του Δήμου δεσμεύθηκαν να αποστείλουν άμεσα στην Ελεγκτική Υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα, προκειμένου να διερευνηθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η σχετική σύμβαση αφορά δημιουργία εφαρμογής αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Το θέμα που τέθηκε αφορά την αξία της σύμβασης, αλλά και τις συνθήκες που έχουν να κάνουν με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Δυσκολίες

Από τα διαμειφθέντα στη συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, επαναβεβαιώθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε το κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως προς το έργο του στον Δήμο Πάφου. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης των απαραίτητων στοιχείων (σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν αρχεία), καθώς και στα εμπόδια που παρουσιάστηκαν από πλευράς των υπηρεσιών του Δήμου για τη διαβιβαση όλων των αναγκαίων πληροφοριών.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε και το πλαίσιο των επόμενων ενεργειών μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, καθορίστηκε η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Δήμου Πάφου, η οποία θα ξεκινήσει με την αποστολή του προσχεδίου της έκθεσης στον Δήμο, προκειμένου να υποβληθούν οι θέσεις, οι παρατηρήσεις και τυχόν πρόσθετα στοιχεία.

Οι απαντήσεις του Δήμου θα αξιολογηθούν πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης, η οποία θα δημοσιοποιηθεί μαζί με τις σχετικές θέσεις και απαντήσεις του Δήμου Πάφου.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος και να αποσαφηνιστεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Υπογραφή… εκ μέρους του δημοτικού μηχανικού

Τα στελέχη του κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που διενεργούν έλεγχο από τον Μάρτιο του 2026 στον Δήμο Πάφου, έγιναν αποδέκτες διάφορων πληροφοριών που εκφεύγουν των κανόνων χρηστής διοίκησης. Είναι ενδεικτική πληροφορία που τέθηκε ενώπιόν τους, ελέγχεται και αφορά τις αρμοδιότητες του δημοτικού μηχανικού. Έγγραφα που τυγχάνουν χειρισμού καθηκόντως μόνο από τον εν λόγω αξιωματούχο του Δήμου, έχουν υπογραφεί από άλλο πρόσωπο παρατύπως, σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες.

Καταγγελία και από επιχειρηματία επιχειρηματία του κλάδου των ξυλοκατασκευών

Αυτή τη στιγμή η Αστυνομία διερευνά δυο υποθέσεις σε βάρος του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Η μια από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου και η έτερη από το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (ΤΚΕ) του Αρχηγείου Αστυνομίας. Η πρώτη, σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες, δεν έχει δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για καταγγελία από επιχειρηματία που έγινε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της επαρχίας. Ο παραπονούμενος υποστηρίζει ότι έκανε ξυλουργικές εργασίες για λογαριασμό του Δήμου Πάφου, όμως, είχε απώλειες δεκάδων χιλιάδων ευρώ που αποδίδει σε μη καταβολή των ποσών που έπρεπε να λάβει στη βάση της συμφωνίας του.

Η άλλη καταγγελία είναι αυτή που σχετίζεται με παλιότερη καταγγελία σε βάρος του δημάρχου και αξιωματούχου του Δήμου και έχει τέσσερις πτυχές:

(1) Παρανομία με τουρκοκυπριακή περιουσία που αυθαίρετα υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας, σε αντίθεση με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

(2) Πέντε προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πάφου για θέσεις που φτάνουν μέχρι και κλίμακα Α13 και οι οποίες δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες

(3) Παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον δήμαρχο με δυο υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι, μάλιστα, πληρώνονταν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα

(4) Αυθαίρετη χρήση ποσού €1,5 εκατ. του ταμείου συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, από τον Δήμο Πάφου για αγορά τεμαχίου που διαβιβάστηκε παράνομα στον Δήμο για σκοπούς ανέγερσης φοιτητικών εστιών.