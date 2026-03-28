Έκνομη η επιβολή αντισταθμιστικών τελών εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλλε ο Δήμος Πάφου από το 2019 και επί θητείας του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος, σύμφωνα τα όσα δήλωσε χθες στο ΡΙΚ, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, Γιώργος Μάης.

Σε τοποθετήσεις του στο πλαίσιο της ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπής «Πρώτη Ενημέρωση», ο κ. Μάης είπε πως με βάση τη νομοθεσία, αλλά και εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης δεν θα έπρεπε να καλείται να δίδει οικονομικό αντάλλαγμα.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν στον απόηχο του επιτόπιου ελέγχου κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στον Δήμο Πάφου. Όπως είχε προαναγγείλει και ο «Φ», στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από την Πέμπτη άρχισαν να διερευνούν οικονομικής φύσεως ζητήματα της δημοτικής Αρχής, μεταξύ των οποίων και τα αντισταθμιστικά τέλη.

«Το αντιστάθμισμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν πληρώνεται, δηλαδή δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος. Φυσικά η παραχώρηση αυτών των ορόφων δίνεται υπό προϋποθέσεις. Υπάρχουν 20 συγκεκριμένοι όροι που αν τηρούνται τότε παραχωρούνται οι επιπλέον όροφοι», είπε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι βάσει της πρακτικής που τηρείτο από το 2019 ο ντιβέλοπερ στον οποίο υποδεικνυόταν να καταβάλει αντιστάθμισμα έναντι πολεοδομικής παρέκκλισης, καλείτο να υποδείξει άλλον εργολάβο για να εκτελεστεί έργο για λογαριασμό του Δήμου και έδιδε τα χρήματα κατευθείαν στον τελευταίο. Η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε σε συνολικά 150 περιπτώσεις με αντισταθμιστικά τέλη. Επιπλέον, ένα ποσό €2.3 εκατ. αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, τα οποία είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, αφού προορίζονταν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί. Ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου εξήγησε γιατί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην Πάφο: «Γιατί ο Δήμος Πάφου αποφάσισε να επιβάλει οικονομικό αντιστάθμισμα: «Γιατί ο Δήμος Πάφου αποφάσισε να επιβάλει οικονομικό αντιστάθμισμα χωρίς, ωστόσο, να γίνει κάποια θεσμοθέτηση, με ποιο τρόπο θα εισπράττεται αυτό το αντιστάθμισμα, σε ποιο ταμείο θα καταβάλλονται τα χρήματα, το οποίο κρίθηκε και από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι στερείται νομικής βάσης και άρα έπρεπε όλοι οι όροι είχαν εισαχθεί στις πολεοδομικές άδειες να είχαν απαλειφθεί».

Ο κ. Μάης στις τοποθετήσεις του ανέφερε πως έχει αποταθεί επανειλημμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον ΕΟΑ Πάφου για να απαλειφθούν οι όροι που προνοούσαν αντισταθμιστικά τέλη, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Μίλησε, συγκεκριμένα, για μέλη του ΕΒΕ Πάφου, τα οποία έχουν ζημιώσει απ΄ αυτή την πρακτική, αφού δεν έχουν πάρει τις άδειες τους. Εξήγησε ότι δεν ήθελαν να πληρώσουν τέλη και να συμμετάσχουν σε παράνομες πρακτικές. Κατέληξε λέγοντας πως «δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τα μέλη μας παρά μόνο η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, όπου είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθούν εφόσον πρόκειται περί μιας παράνομης επιβολής».