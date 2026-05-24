Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ψήφων των σταυρών προτίμησης στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κα με βάση την κατανομή εδρών, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκλέγει δύο βουλευτές και από ένα βουλευτή εκλέγουν ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, από τον ΔΗΣΥ εκλέγεται ο Χαράλαμπος Πάζαρος με 4.609 ψήφους και η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους.

Από το ΑΚΕΛ εκλέγεται ο Βαλεντίνος Φακοντής με 3.943 ψήφους.

Από το ΔΗΚΟ εκλέγεται ο Χρύσανθος Σαββίδης με 4.778 ψήφους, ενώ από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους.