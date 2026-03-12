Σημαντικά στοιχεία για οικονομικά θέματα, καθώς και άλλα διαχειριστικά ζητήματα του Δήμου Πάφου, τέθηκαν χθες ενώπιον του επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, μετέβη στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Γενικό Ελεγκτή συνοδεία δημοτικών λειτουργών. Επιπλέον, αργότερα, νωρίς το απόγευμα, προσήλθε για να δώσει στοιχεία κι άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει τα θέματα του δήμου.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ των παρευρισκόμενων στα δυο ραντεβού στις εγκαταστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν περιορίστηκαν στην πρακτική με τα αντισταθμιστικά τέλη και τις σκιές που υπάρχουν γι’ αυτό το κεφάλαιο.

Πέραν από έγγραφα που δόθηκαν για τις συμβάσεις και οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά αντισταθμίσματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μεταξύ των εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα, απασχόλησαν και άλλες υποθέσεις που σκανδαλίζουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.

Μεγάλο ποσό

Μία εξ αυτών αφορά μεγάλο έργο εντός των δημοτικών ορίων. Ο κατασκευαστής έλαβε πολεοδομική χαλάρωση/παρέκκλιση και το αντιστάθμισμα ορίστηκε για επταψήφιο ποσό. Κλήθηκε να το καταβάλει σε άλλον μεγάλο κατασκευαστή, ο οποίος θα αναλάμβανε έργο κοινής ωφελείας για τον δήμο. Επρόκειτο για διαμόρφωση ενός κτηρίου, ώστε να τύχει εκμετάλλευσης από τον δήμο στο πλαίσιο μεγαλεπήβολου προγράμματος.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» ηγέρθησαν ζητήματα που αφορούν και το μεγάλο αυτό ποσό και κατά πόσον όντως τα έργα που εκτελέστηκαν από τον δεύτερο κατασκευαστή που συμμετείχε στη συμφωνία είναι αντίστοιχα του επταψήφιου ποσού. Αν, δηλαδή, υπήρχε επαρκής εποπτεία από αρμόδιο δημοτικό λειτουργό.

Σε σχέση με αυτή την περίπτωση εγείρεται και ερώτημα κατά πόσον τα υψηλού κόστους έργα στο εν λόγω κτήριο, είχαν αντίκρισμα. Κατά πόσον, δηλαδή, έτυχε της ανάλογης αξιοποίησης η εγκατάσταση. Αναφορά έγινε και σε άλλο μεγάλο έργο στο πλαίσιο επένδυσης του Δήμου Πάφου, πάντα επί θητείας του κ. Φαίδωνα Φαίδωνος.

Τι είχε αποκαλυφθεί

Θυμίζουμε ότι ο «Φ» με αποκαλυπτικό του δημοσίευμα στις 20 Φεβρουαρίου, είχε δώσει όλες τις διαστάσεις σε σχέση με το θέμα των αντισταθμιστικών τελών που επιβάλλονταν από τον Δήμο Πάφου από το 2019 μέχρι και τον Μάρτιο του 2025.

Η έρευνά μας οδήγησε σε έγγραφα που δείχνουν ότι δεκάδες χιλιάδες ευρώ (σ.σ. και σε κάποιες περιπτώσεις εκατοντάδες) που καλείτο να καταβάλει ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης για μια πολεοδομικής φύσεως χαλάρωση σε ακίνητο που του παραχωρείτο, όπως άδεια για ανέγερση επιπλέον ορόφου σε ένα έργο, δεν κατέληγαν στα ταμεία του Δήμου Πάφου, αλλά σε άλλον κατασκευαστή.

Η αιτιολογία που διδόταν στους ντιβέλοπερς που καλούνταν να καταβάλουν χρηματικό αντιστάθμισμα ήταν ότι πρέπει να δώσουν το ποσό σε άλλον κατασκευαστή, ο οποίος είχε αναλάβει να εκτελέσει έργα/εργασίες κοινής ωφελείας εντός των δημοτικών ορίων.

Σε δηλώσεις που μας είχε κάνει στις 19 Φεβρουαρίου ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, είχε αναφέρει πως είχε αποφασιστεί να γίνει σχετική έρευνα. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα μας απασχολεί» είπε, ενώ μετά από ερώτημά μας πρόσθεσε πως «έχω δώσει οδηγίες για να ετοιμαστούν οικονομικές καταστάσεις για τα αντισταθμιστικά τέλη, προκειμένου να διαφανεί πού κατέληγαν τα χρήματα και υπό ποιες συνθήκες».

Επιτόπιος έλεγχος

Πολύ σύντομα, και εντός Μαρτίου, το αρμόδιο κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναμένεται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στον Δήμο Πάφου. Οι επαφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα φαίνεται να έχουν δώσει σαφείς κατευθύνσεις ως προς τους τομείς που θα εστιάσει το ερευνητικό έργο των λειτουργών της Υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή και με βάση τα όσα έχουν τεθεί ενώπιόν μας, δεν αποκλείεται να εμπλακεί και άλλη Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για να διερευνήσει συγκεκριμένα θέματα που έχουν καταγγελθεί σε αξιωματούχους.