Διαχρονικά και γνωστά τα προβλήματα με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την αδυναμία ελέγχου των Ομοσπονδιών. Αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκε χθες. Μάλιστα, ο Ανδρέας Παπακωνταντίνου προσπαθεί να βρει και την πηγή του κακού.

Είναι ενδεικτική η επισήμανση στην έκθεση της Υπηρεσίας του ότι το κράτος άφηνε ανέγγιχτες αθλητικές Ομοσπονδίες, οι οποίες, σύμφωνα με τη δική μας «ανάγνωση», καπηλευόμενες το κανάκεμα σταμάτησαν να υπηρετούν το ευ αγωνίζεσθαι. Μάλιστα, στο σημείο της έκθεσης όπου αναλύεται το κεφάλαιο ΚΟΠ, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το ποδόσφαιρο είναι πολιτικοποιημένο. Και κάπου εδώ τα σχόλια περισσεύουν και περιττεύουν…

Φ.Μ.