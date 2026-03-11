Σημαντικές συναντήσεις για τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Πάφου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, έχει διευθετήσει δυο συναντήσεις. Μια το πρωί με τον αντιδήμαρχο Άγγελο Ονησιφόρου και λειτουργό του Δήμου Πάφου και μια το απόγευμα με άλλο πρόσωπο. Τα ραντεβού αυτά έχουν προγραμματιστεί ενόψει του προαναγγελθέντος ελέγχου κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τα θέματα της εν λόγω τοπικής Αρχής.

Βάσει των όσων είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ» αναμένεται να τεθούν ζητήματα, τα οποία αφορούν οικονομικές δραστηριότητες του Δήμου, ενώ αναμένεται να διαβιβαστούν και στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα των αντισταθμιστικών τελών για πολεοδομικές χαλαρώσεις/παρεκκλίσεις. Πρόκειται για μια τακτική που ακολουθείτο από το 2019, επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος.

Θυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε ο «Φ» στις 20 του περασμένου Φεβρουαρίου, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, που λάμβαναν άδεια για μια πολεοδομική χαλάρωση, δεν κατέβαλλαν τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου, αλλά τους υποδεικνυόταν να δώσουν τα ποσά σε άλλον επιχειρηματία ανάπτυξης γης που θα αναλάμβανε να εκτελέσει έργα κοινής ωφελείας για τον Δήμο.

Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε καθορισμένη διαδικασία ώστε τα χρήματα που αντιστοιχούσαν με τα αντισταθμιστικά τέλη που απέρρεαν από συγκεκριμένη φόρμουλα υπολογισμού τους (αριθμός ορόφων, τετραγωνικά κλπ.) να περνούν από τα ταμεία του Δήμου. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω αντισταθμιστικά τέλη κυμαίνονταν από μερικές δεκάδες μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.Μάλιστα, νεότερο δημοσίευμα της εφημερίδας μας την περασμένη Παρασκευή (6/3) αναδείκνυε ένα άλλο γεγονός που πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα σε σχέση με αυτή την πρακτική.Μετά από εσωτερική έρευνα που είχε ζητήσει ο δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον ένα ποσό που κυμαίνεται στα €2.3 εκατ. και αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή. Όπως εξηγούσαμε, τα χρήματα αυτά προορίζονταν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.Τα ίδια στοιχεία, όπως αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης του «Φ», δείχνουν πως ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών. Ποσό, το οποίο είναι υπό διερεύνηση, καθώς σε μόνο μια περίπτωση κατασκευαστής που έλαβε άδεια κατά παρέκκλιση για μεγάλο έργο, κλήθηκε να αντισταθμίσει την άδεια με κατασκευαστικές εργασίες που αγγίζουν επταψήφιο χρηματικό νούμερο.Θυμίζουμε ότι ο αριθμός των πολεοδομικών αδειών που σχετίζονταν με πολεοδομικές χαλαρώσεις/παρεκκλίσεις και περιλάμβαναν αντισταθμιστικά τέλη, φαίνεται να αγγίζει τις 150.Κάτι άλλο που προέκυψε από τη δημοσιογραφική διερεύνηση είναι ότι η μερίδα του λέοντος των αντισταθμιστικών τελών κατέληγαν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Εξάλλου, πηγή του «Φ» με γνώση των δεδομένων ανέφερε ότι «προκύπτει πως οι κατασκευαστές οι οποίοι λάμβαναν από άλλους εργολάβους αντισταθμιστικά τέλη ήταν δύο με τρεις συγκεκριμένοι».Όλα όσα αναφέρουμε πιο πάνω και αναδείχθηκαν μέσω δημοσιευμάτων του «Φ», έχουν τεθεί ήδη και ενώπιον αρμόδιων αξιωματούχων της Πολιτείας. Το ζήτημα αξιολογείται, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλακεί κι άλλη αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας.Οι συναντήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, με πρόσωπα που έχουν γνώση για θέματα του Δήμου Πάφου, αποσκοπούν στον καθορισμό των τομέων, στους οποίους θα εστιάσει τον έλεγχό του το ειδικό κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που θα αναλάβει να ρίξει φως στα όσα καταλογίζονται.