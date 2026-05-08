Δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα και ένα όχημα με υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό ενισχύουν από σήμερα τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Πάφου. Τα οχήματα παραλήφθηκαν σήμερα από τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου και τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Τα τρία οχήματα αποτελούν μέρος του Προγράμματος μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσω του οποίου είχε παραληφθεί άλλο ένα απορριμματοφόρο όχημα και έχουν τοποθετηθεί 12 συμπιεστές χαρτιού σε διάφορα σημεία στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πάφου εξυπηρετώντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. Αναμένεται επίσης να παραδοθούν 26 μικροί συμπιεστές χαρτιού, 10 κάδοι τύπου skip, 1100 κάδοι οργανικών αποβλήτων και ένα φορτηγό με γερανό και αρπαγή.

Η συνολική αξία του εξοπλισμού που εξασφαλίστηκε από τον Δήμο Πάφου, μέσω του εν λόγω προγράμματος, εκτιμάται στο 1, 5 εκατομμύριο ευρώ.

Παραλαμβάνοντας τα νέα οχήματα ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι το Πρόγραμμα Μείωσης Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών Ξενοδοχειακών Μονάδων και Συναφών Χώρων στοχεύει στην προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και οργανικά, με σκοπό την προώθηση συστημάτων κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές και άλλες μονάδες παραγωγής αποβλήτων.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» και υλοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, είπε ο κ. Ονησιφόρου, με στόχο την μείωση των στερεών δημοτικών αποβλήτων, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην περιοχή και την προώθηση συστημάτων χωριστής συλλογής για χάρτινες συσκευασίες,μέταλλο, πλαστικό και οργανικά απόβλητα.

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, με στόχο μια πιο καθαρή και βιώσιμη πόλη, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου.