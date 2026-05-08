Σε πολιτική συμφωνία για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον ΦΠΑ κατέληξε το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN στις 5 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η συμφωνία αφορά πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση του φακέλου για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον ΦΠΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση, στήριξε ενεργά τις εργασίες που οδήγησαν στην επίτευξη της συμφωνίας, μέσα από διαβουλεύσεις που κατέστησαν δυνατή την ευρεία σύγκλιση.

Η τροποποίηση ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και στην ενίσχυση της πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της OLAF σε δεδομένα ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες δημοσίων εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι απώλειες αυτές ανέρχονται σε €128 δισ., γεγονός που καθιστά την ενίσχυση της συνεργασίας κρίσιμη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν τη διατύπωση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τυπική έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο. Θα ακολουθήσει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έναρξη ισχύος του.

Το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς, όπως σημειώνει, αναδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετους, κρίσιμους και ευαίσθητους νομοθετικούς φακέλους με ουσιαστικό ευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, η συμφωνία ενισχύει την εικόνα της Κυπριακής Προεδρίας ως αξιόπιστου και αποτελεσματικού έντιμου διαμεσολαβητή, με απτά αποτελέσματα προς όφελος της Ένωσης και των κρατών μελών.