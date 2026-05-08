Τελικά παραμένει στο χαρτοφυλάκιο Υγείας του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Μίλτος Μιλτιάδους.

Ο καβγάς μεταξύ του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της οποίας, είναι ο Μίλτος Μιλτιάδους, είχε οδηγήσει πριν από μερικούς μήνες στην παραίτηση του δεύτερου από τη συγκεκριμένη θέση στο κόμμα.

Όπως πληροφορούμαστε όμως μετά από παρέμβαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου και μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων της ΟΣΑΚ και του Ευθύμιου Δίπλαρου, οι σχέσεις, τουλάχιστον επίσημα «έχουν αποκατασταθεί». Έτσι, ο κ. Μιλτιάδους επέστρεψε στη θέση του.

