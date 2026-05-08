Εμφανίστηκαν τα brookies στην αγορά κι επικράτησε διατροφικός πανικός. Ουρές στα καταστήματα πώλησης, με τις περισσότερες φορές οι καταναλωτές να φεύγουν άπρακτοι… Μέχρι και «μέσον» -όπως λένε- χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν μερικοί για να προμηθευτούν το περιβόητο έδεσμα.

Από τα γεννοφάσκια μου είμαι γλυκατζής. Καταβροχθίζω 5-5 τα γλυκά, πέραν από τις σοκολάτες κ.λπ. Είπα να δοκιμάσω κι εγώ αυτό το πολυδιαφημιζόμενο έδεσμα. Ωραίο, ως εκεί όμως. Δεν πεθαίνεις κιόλας. Ούτε και να περιμένεις στην ουρά και αν το προμηθευτείς. Το παρουσίασαν ωσάν να είναι αμβροσία. Και για όσους δεν γνωρίζουν, σύμφωνα με τη μυθολογία πρόκειται για την τροφή των θεών, που έδινε ή διατηρούσε την αθανασία και ήταν οκτώμισι φορές πιο γλυκιά από το μέλι. Αυτήν έμεινε να μας σερβίρουν και είμαι βέβαιος πως θα έχει κόσμο που θα πειστεί για την αθάνατη ιδιότητά της πέραν από τη γευστική απόλαυση.

