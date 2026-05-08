Διαβάσαμε τις προάλλες ότι έπεσε στο κενό ένδικο μέσο συνδικαλίστριας ειδικής αστυνομικού για αναστολή της απόφασης του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, σε σχέση με το ωράριο των αστυνομικών (11Χ37) που ισχύει από την αρχή του τρέχοντος έτους. Απομένει η κυρίως αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία έχει οριστεί για τις 3 Ιουνίου. Ανεξάρτητα από το πώς προσεγγίζει ο καθένας το όλο θέμα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να σεβόμαστε τους συνδικαλιστικούς αγώνες μιας ομάδας εργαζομένων, αλλά την ίδια στιγμή τον ίδιο σεβασμό πρέπει να επιδεικνύουμε και για όσες ενέργειες της ηγεσίας της Δύναμης αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο κ. Αρναούτης, όπως έχει ήδη πει, άλλαξε το ωράριο στη βάση παλιότερης απόφασης για εξομοίωση του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και για να κερδίσει «άρβυλα στους δρόμους». Περιμένουμε, λοιπόν, στη βάση των εξαγγελιών του, κι άλλες ενέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερα μέλη της Δύναμης έξω. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία. Δεν πρέπει να περιοριστεί στην αλλαγή ωραρίου μιας συγκεκριμένης ομάδας αστυνομικών. Αν δεν περιοριστεί εκεί, αλλά εφαρμόσει ένα γενικότερο πλάνο, θα κλείσει και τα στόματα των όποιων κακεντρεχών επικριτών του.

Φ.Μ.