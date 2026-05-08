Το θέμα των προκλήσεων στη νεκρή ζώνη αλλά και άλλες προκλήσεις θα θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση του το απόγεμα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σήμερα στη Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λευκωσία, και ερωτηθείς τι επιδιώκει με τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «επιδιώκω μια ουσιαστική συζήτηση προς δύο κατευθύνσεις.

Πρώτο, ΜΟΕ τα οποία συζητούμε. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, πολύ περισσότερο, όμως, το θέμα της ουσίας. Είχα και μια επικοινωνία με την κα Ολγκίν χθες, η προσπάθεια του ΓΓ ενισχύεται ακόμη περισσότερο και αναμένουμε σύντομα να υπάρξει μια θετική κατάληξη που για μας δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης στην οποία να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Και χαίρομαι γιατί αυτό που μου μετέφερε ο ΓΓ, τον Μάρτιο όταν βρεθήκαμε, στις Βρυξέλλες, (ήταν ότι) ξεκίνησε αμέσως αυτή η προσπάθεια, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με συναντήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές , δεν είμαστε μόνο εμείς στην Κύπρο, δεν είμαστε μόνο εμείς ή οι Τουρκοκύπριοι, γνωρίζετε καλά πού είναι το κλειδί της λύσης και θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και για αυτή την προσπάθεια».

Ερωτηθείς αν θα συζητήσουν τις προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά θα το θέσω, δεν είναι μόνο οι προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, υπάρχουν και κάποιες άλλες προκλήσεις, κάποιες άλλες αρνητικές εξελίξεις που, ενδεχομένως, να δημιουργούνται από κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλίμα που αναπόφευκτα επηρεάζει και την ουσία του Κυπριακού και την προσπάθεια που γίνεται για επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ό,τι αφορά τις Βουλευτικές Εκλογές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός να ανταπεξέλθει, είπε ότι «είναι πανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός να ανταπεξέλθει σε αυτές τις Βουλευτικές Εκλογές με τους περισσότερους μέχρι σήμερα υποψηφίους, ώστε τη μέρα των εκλογών να κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα».