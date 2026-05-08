Από τις 29 Μαΐου 2026 θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Όπως αναφέρεται, έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή των δύο επιδομάτων κατά το 2026.

Με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος, όσοι είχαν καταστεί δικαιούχοι των επιδομάτων για το 2025 δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2026. Η εξέταση της παροχής θα γίνει αυτόματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Σε περίπτωση που έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που επηρεάζει το δικαίωμα λήψης επιδόματος, όπως αλλαγή εισοδήματος από μερίσματα, οι αιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν την ΥΔΕΠ μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αλλαγής στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου είναι η εγγραφή στο CYLogin και η ταυτοποίηση του προφίλ του αιτητή. Το Υφυπουργείο τονίζει ότι αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αλλαγής στοιχείων.

Όσοι έχουν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος τέκνου για το 2025 και επιθυμούν να αιτηθούν επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για το 2026 μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω του ίδιου ηλεκτρονικού εντύπου.

Για πρόσωπα που δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος τέκνου ή/και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για το 2025, καθώς και για όσους θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, η αίτηση για το 2026 μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του CYLogin μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Για τους νέους αιτητές, είναι υποχρεωτική, για σκοπούς εξέτασης της αίτησης, η συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη έντυπη μορφή σε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας, κατόπιν ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ ή τηλεφωνικά στο 8000 2000.

Αιτητές και δικαιούχοι που διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο εξουσιοδότησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 1450, μέσω email στο grants@wbas.dmsw.gov.cy ή μέσω φαξ στο 22803048.