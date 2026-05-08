Του Javier Blas

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο ψηλός και ευθύς επικεφαλής της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και της χώρας με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες, είναι ό,τι πιο κοντινό έχει η ήπειρος σε ηγέτη, την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας πλησιάζει στην έξοδο και η Αμερική συμπεριφέρεται στους φίλους της χειρότερα από ό,τι στους εχθρούς της. Με τα ποσοστά δημοτικότητας του Μερτς στο εσωτερικό να βρίσκονται στο ναδίρ μετά από ακριβώς ένα χρόνο στην εξουσία και τις μεταρρυθμίσεις του να μην φαίνεται να προχωρούν όπως θα ήθελε, αυτό δεν είναι απαραίτητα θετικό.

Ο Μερτς, πρώην στέλεχος της Blackrock, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο πρόβλημα που απασχολεί πολλούς άλλους ηγέτες της ηπείρου: πρέπει να προσαρμοστεί σε μια παγκόσμια τάξη που καταρρέει, χωρίς να μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη των μετριοπαθών πίσω στην πατρίδα του. Όπως ο Μακρόν και ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Μερτς έκανε μια δυνατή εμφάνιση με αυτοπεποίθηση στη διεθνή σκηνή. Έχει προωθήσει ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες, έχει υποστηρίξει την Ουκρανία και έχει μιλήσει με ειλικρίνεια στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις “τρέλες” του με το Ιράν.

Όμως, όπως και για τους ομολόγους του στην Ευρώπη, αυτή η αυτοπεποίθηση απουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας. Το χάσμα μεταξύ των συντηρητικών του Μερτς και των σοσιαλδημοκρατών εταίρων τους βαθαίνει — όπως και στο γερμανικό κοινό. Οι κυβερνητικές αντιπαραθέσεις για κάθε θέμα, από την ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων έως τις συντάξεις και την κοινωνική πρόνοια, έχουν αυξήσει τις πιθανότητες πρόωρων εκλογών και έχουν ενισχύσει τα ποσοστά της ακροδεξιάς AfD στις δημοσκοπήσεις. Οι υποσχέσεις για μια περίοδο φορολογικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων στη Γερμανία δεν έχουν τηρηθεί πλήρως. Η οικονομία της χώρας εξακολουθεί να παρουσιάζει επείγουσα ανάγκη επανεκκίνησης. Οι γραφειοκράτες που αντιστέκονται στην αλλαγή φαίνεται να κερδίζουν.

Ο άσκοπος πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν τουλάχιστον εξαλείψει τα τελευταία ίχνη εφησυχασμού σχετικά με τη σύμμαχο ΗΠΑ που θεωρείται πλέον περισσότερο απειλή για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα από ό,τι η Κίνα. Ωστόσο, το σοκ στις τιμές του πετρελαίου δεν θα βοηθήσει μια οικονομία που βρίσκεται σε παρακμή.

Οι ελπίδες που συνδέονταν με τις τεράστιες δαπάνες 1 τρισεκατομμυρίου του Μερτς φαίνεται ήδη να εξασθενούν. Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα τις διαβρώσουν περαιτέρω. Εν τω μεταξύ, η απειλή του Λευκού Οίκου να μειώσει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Γερμανία και να αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen έχει αφήσει ακόμη και τον αυστηρό Μερτς άφωνο. Εάν εφαρμοστούν, αυτοί οι δασμοί θα μειώσουν το γερμανικό ΑΕΠ κατά περίπου 0,2%, σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Ο Μερτς καυχιέται ότι δεν δειλιάζει να μιλήσει – εξ ου και τα σχόλιά του ότι οι ΗΠΑ ταπεινώθηκαν από την Τεχεράνη – και αυτή η προσέγγιση αποφέρει πολιτικά οφέλη. Ωστόσο, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τα πράγματα διαφέρουν – η δεξιά εφημερίδα “Bild” έθεσε το ερώτημα αν ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουν την “καλύτερη φίλη” Αμερική. Αλλά η απομάκρυνση από τον Τραμπ έχει το κόστος της. Η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας ίσως προτιμά τη διακριτικότητα.

Η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με νευρικότητα τις περιπέτειες του Μερτς. Η ακροδεξιά και η ριζοσπαστική αριστερά βρίσκονται σε άνοδο στη Γαλλία, οπότε ο ηγετικός ρόλος του Βερολίνου έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Το τέλος της μακράς διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία έχει σαφώς τονώσει την ΕΕ, αλλά η Ιταλία, η Πολωνία και άλλες χώρες χρειάζονται μια ισχυρή Γερμανία για να βοηθήσει την Ένωση να διαμορφώσει μια πιο αυτόνομη οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία σε θέματα άμυνας, εξαγωγών και ενέργειας, αντίστοιχα.

Παρ’ όλα αυτά, η αμυντική στροφή του Βερολίνου, με προϋπολογισμό που αναμένεται να φτάσει τα 162 δισ. ευρώ έως το 2029, έχει επίσης ανησυχήσει τους γείτονες που φοβούνται έναν συνδυασμό στρατιωτικής υπεροχής και πολιτικής δυσλειτουργίας. Αναρωτιούνται πώς μια διχασμένη ή μειοψηφική γερμανική κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε έναν εμπορικό πόλεμο του Τραμπ. Η κυβέρνηση του Μερτς έχει δείξει προθυμία να σκεφτεί το αδιανόητο, ενδεχομένως ανταποδίδοντας τα πλήγματα, χρησιμοποιώντας την εξάρτηση των ΗΠΑ από την ποτάσα ή τις αλυσίδες εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων. Αλλά θα ίσχυε αυτό αν η κυβέρνησή του έπεφτε; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τις χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υπάρχουν όμως μερικά θετικά μέσα στη ζοφερή εικόνα. Η Γερμανία αρχίζει επιτέλους να αντιμετωπίζει το δημογραφικό ζήτημα, με την έγκριση της μεταρρύθμισης των συντάξεων φέτος. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποδεσμεύσει καθαρές ετήσιες εισροές έως και 56 δισ. ευρώ σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, σύμφωνα με την S&P Global, επεκτείνοντας με τη σειρά της τις επενδύσεις στην χρηματιστηριακή αγορά και παρέχοντας ενδεχομένως το αντίβαρο για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των “ευρωπαϊκών πρωταθλητών” που οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να υλοποιήσουν (για παράδειγμα τα σχέδια της UniCredit για την Commerzbank).

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που πρέπει να αντιμετωπίσει τη νέα παγκόσμια τάξη του Τραμπ. Περιοχές όπως ο Κόλπος θα θέλουν να επενδύσουν περισσότερα σε εξοπλιστικά μετά τη σύγκρουση με το Ιράν και να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους, μακριά από την Ουάσιγκτον. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για περισσότερες ευρωπαϊκές συνεργασίες στην κατασκευή όπλων.

Το πρόβλημα είναι ότι το παράθυρο για δράση κλείνει γρήγορα λόγω της εσωτερικής πολιτικής. Ο Μερτς ήδη αναγκάζεται να αντισταθεί στις εκκλήσεις για νέες εκλογές – ένα αίτημα που γίνεται όλο και πιο συχνό σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γαλλία προετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, με την ακροδεξιά να βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ και η Ιταλία θα διεξάγει εκλογές την ίδια περίοδο. Ο νεαρός Ολλανδός κεντρώος Ρομπ Γιέτεν ηγείται μιας εύθραυστης κυβέρνησης μειοψηφίας.

Παραδόξως, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι η σοβαρότητα της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη θα είναι αρκετά έντονη ώστε να πυροδοτήσει την αλλαγή, χωρίς όμως να είναι τόσο σφοδρή ώστε να ενισχύσει τα πολιτικά άκρα. Αν το πρώτο έτος της θητείας του Μερτς αποτελεί έναν δείκτη, οι πιθανότητες επιτυχίας δεν είναι μεγάλες.

