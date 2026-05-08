Του Brandon Kochkodin

Ο χρυσός θα ήταν το ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές στην περίπτωση πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κι όμως: από την έναρξη του σύγκρουσης ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το πολύτιμο μέταλλο έχει κάνει βουτιά 11%, με τη φήμη του να κινδυνεύει.

Η κίνηση των τιμών του χρυσού φαίνεται παράδοξη. Τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια παίρνουν ανοδική ώθηση όταν ο κόσμος βρίσκεται σε κρίση. Ωστόσο, νέα έκθεση της LPL Financial, μιας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες χρηματιστηριακές εταιρείες των ΗΠΑ που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 2,3 τρισ. δολαρίων, υποστηρίζει ότι το sell-off δεν είναι ένδειξη αποτυχίας.

Αντί να λειτουργεί ως καταφύγιο, ο χρυσός διαδραματίζει έναν διαφορετικό ρόλο αυτή την περίοδο, επισημαίνει ο Kristian Kerr, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της LPL. Λειτουργεί εν μέρει ως εμπορεύμα, εν μέρει ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο και, σε περιόδους κρίσης, ως υποκατάστατο του δολαρίου.

Αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, βρίσκονται υπό πίεση χρηματοδότησης σε δολάρια, αφού η διαταραχή στο Στενό του Ορμούζ περιόρισε τις εξαγωγές πετρελαίου και την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων. Οι πωλήσεις πετρελαίου αποφέρουν έσοδα σε δολάρια. Οι λιγότερες πωλήσεις σημαίνουν λιγότερα δολάρια που εισρέουν στην περιοχή. Και όταν έρχεται η ώρα πληρωμής, οι κυβερνήσεις χρειάζονται ρευστότητα περισσότερο από ό,τι ένα αποθεματικό αξίας.

Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο. Με τη λίρα να δέχεται έντονες πιέσεις μετά το ενεργειακό σοκ, η κεντρική τράπεζα της χώρας πούλησε και αντάλλαξε αποθέματα χρυσού αξίας τριών δισ. δολαρίων σε μία μόνο εβδομάδα τον Μάρτιο, προκειμένου να σταθεροποιήσει τις αγορές της.

Αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την ασυνήθιστη πτώση του χρυσού. Οι γεωπολιτικοί φόβοι συνήθως ωθούν τους επενδυτές προς τον χρυσό. Όταν όμως οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες χρειάζονται ρευστότητα, ο χρυσός μετατρέπεται σε πηγή χρηματοδότησης.

Ο Kerr προειδοποιεί ότι η πίεση ενδέχεται να μην έχει τελειώσει. Οι κυβερνήσεις που πλήττονται από σοβαρές ενεργειακές διαταραχές συνήθως επικεντρώνονται πρώτα στην αποκατάσταση του εφοδιασμού με καύσιμα, στη σταθεροποίηση των προϋπολογισμών και στην αναπλήρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων μετά την κρίση – και για όλα αυτά χρειάζονται δολάρια.

Η πρόσφατη πτώση του χρυσού δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο πολύτιμο μέταλλο. Η πτώση της τιμής, ωστόσο, δείχνει ότι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους κατόχους χρυσού παγκοσμίως χρειάζονται μετρητά περισσότερο από προστασία. Και για ένα περιουσιακό στοιχείο στο οποίο βασίζονται για να παρέχει χρηματοοικονομική ευελιξία κατά τη διάρκεια κρίσεων, αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.

Forbes