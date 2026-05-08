Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ «παντρεύει» με το βιολί του το τραγούδι «Fairytale» με το Ferto του Akylas.

Ο Ρίμπακ, ο οποίος χάρισε στη Νορβηγία τη νίκη στη Eurovision το 2009 με το τραγούδι Fairytale, μοιράστηκε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, παρουσιάζοντας αυτόν τον μουσικό συνδυασμό.

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, με τον Akylas να εμφανίζεται τέταρτος. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν και χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου, με 25 χώρες να ανέβουν στη σκηνή για τη νίκη. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 20 που προκρίνονται από τους ημιτελικούς, οι χώρες της «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και η διοργανώτρια Αυστρία.

