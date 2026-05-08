Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του Βανκούβερ όταν τζετ σκι συγκρούστηκε με γκρίζα φάλαινα, με τον χειριστή να τραυματίζεται σοβαρά και την τύχη του ζώου να παραμένει άγνωστη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρατηρητές που βρίσκονταν στην παραλιακή λεωφόρο, ενώ οι καναδικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Το Υπουργείο Αλιείας και Ωκεανών (DFO) του Καναδά διεξάγει έρευνα μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένας χειριστής τζετ σκι συγκρούστηκε με γκρίζα φάλαινα ανοιχτά του Βανκούβερ. Μάρτυρες που βρίσκονταν στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης είδαν τη σύγκρουση να εκτυλίσσεται κοντά στο Siwash Rock, στο Stanley Park, γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Ρίτσαρντ Σάβατζ είχε δει τη γκρίζα φάλαινα να τρέφεται κοντά στην ακτή στο Second Beach την Κυριακή και επέστρεψε την επόμενη ημέρα για να την παρατηρήσει ξανά.

«Καθόμασταν εκεί για αρκετή ώρα παρακολουθώντας τη φάλαινα και, ενώ το κάναμε αυτό, ένα τζετ σκι πέρασε πολύ γρήγορα από το Siwash Rock», δήλωσε ο Σάβατζ.

Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε τον χειριστή να κινείται «πολύ γρήγορα» προς τη Γέφυρα Lions Gate και στη συνέχεια να επιστρέφει προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι παρατηρητές. «Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα ιστιοπλοϊκά και την ακτή ξανά», είπε. «Η φάλαινα αναδύθηκε και το τζετ σκι συγκρούστηκε μαζί της».

Ο ίδιος ανέφερε ότι είδε τον χειριστή να εκτοξεύεται από το όχημα και κάλεσε αμέσως για βοήθεια.

«Είμαι συντετριμμένος για τη φάλαινα», είπε. «Είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτά τα πλάσματα».

Ο Κέβιν Κόνολι, που βιντεοσκοπούσε τη φάλαινα, κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Αυτός ο τύπος είχε ήδη περάσει προηγουμένως με το προσωπικό σκάφος του, με πολύ υψηλή ταχύτητα, και η φάλαινα είχε αναδυθεί περίπου πέντε φορές μέσα σε δύο λεπτά», ανέφερε.

A Grey whale struck by a jet ski near Kitsilano beach in Vancouver.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Royal Canadian Marine Search and Rescue ανακοίνωσε ότι ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος στην περιοχή έφτασε πρώτο στον τραυματισμένο χειριστή, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον παρέδωσε σε ομάδες διάσωσης που τον μετέφεραν στην ακτή.

Η Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Βρετανικής Κολομβίας ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε στις 7:54 μ.μ. για άτομο που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια στο νερό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το DFO επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, καθώς έχει την αρμοδιότητα επιβολής κανονισμών στη θάλασσα και προστασίας των ειδών. Η αστυνομία του Βανκούβερ συνεργάζεται επίσης με τις ομοσπονδιακές αρχές, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα απαγγελθούν κατηγορίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η φάλαινα είχε προσελκύσει πλήθος κόσμου τις τελευταίες ημέρες. Παρά τις αναφορές, δεν είναι ακόμη σαφές αν το ζώο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικοί της θαλάσσιας ζωής τονίζουν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η Τζάκι Χίλντερινγκ ανέφερε πως το περιστατικό «φαίνεται να είναι πλήρως αποτρέψιμο» και χαρακτήρισε το βίντεο «σοκαριστικό».

Υπενθυμίζεται ότι οι κανονισμοί επιβάλλουν στους χειριστές σκαφών να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από γκρίζες φάλαινες και 200 μέτρων όταν υπάρχουν νεογνά.

