Ο Μιχάλης Ζαμπίδης και ο Φλόιντ Μέιγουεδερ πραγματοποίησαν στο Λας Βέγκας την πρώτη κοινή συνέντευξη Τύπου τους, καθώς και το πρώτο face off, ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης στην Αθήνα.

Η παρουσίαση του αγώνα έγινε σε κλίμα απόλυτου σεβασμού, καθώς πρόκειται για δύο θρύλους των μαχητικών αθλημάτων: τον αήττητο Αμερικανό πρωταθλητή της πυγμαχίας και τον Έλληνα σταρ του kickboxing.

Το «Battle of the Legends» έρχεται στις 27 Ιουνίου στην Telekom Arena, στην Αθήνα.

Ο Μέιγουεδερ, 49 ετών, αποσύρθηκε από την επαγγελματική πυγμαχία το 2017, έχοντας διατηρήσει το απόλυτο ρεκόρ των 50 νικών σε ισάριθμους αγώνες.

Από τότε έχει λάβει μέρος σε αρκετούς αγώνες επίδειξης, συνεχίζοντας την παρουσία του στο διεθνές προσκήνιο των combat sports.

Οι εκκρεμότητες με Τάισον και Πακιάο

Η νέα αναμέτρηση με τον Ζαμπίδη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία άλλα σχέδια του Μέιγουεδερ δεν έχουν ακόμη προχωρήσει όπως είχαν ανακοινωθεί.

Ένας αγώνας επίδειξης που είχε γνωστοποιηθεί στα τέλη της περασμένης χρονιάς απέναντι στον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών, Μάικ Τάισον, δεν έχει υλοποιηθεί.

Παράλληλα, τα σχέδια για επίσημη ρεβάνς με τον Φιλιππινέζο θρύλο της πυγμαχίας, Μάνι Πακιάο, τα οποία είχαν ανακοινωθεί από το Netflix για τον Σεπτέμβριο, έχουν επίσης συναντήσει εμπόδια.

Ο αγώνας αυτός είχε ανακοινωθεί για το Sphere στο Λας Βέγκας και θα αποτελούσε ρεβάνς της πιο εμπορικής αναμέτρησης στην ιστορία της πυγμαχίας.

Ωστόσο, όταν ο Μέιγουεδερ δήλωσε ότι ο αγώνας θα ήταν μόνο exhibition, ο Πακιάο επέμεινε πως είχε υπογράψει συμβόλαιο για επίσημη αναμέτρηση.

Όποια κι αν είναι τελικά η τύχη εκείνου του αγώνα, δεν θα διεξαχθεί στο Sphere στις 19 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, καθώς ο χώρος έχει πλέον προγραμματιστεί να φιλοξενήσει συναυλία των Eagles την ίδια ημερομηνία.

«Ευκαιρία να ακονίσω τις δεξιότητές μου»

Ο Μέιγουεδερ δήλωσε ότι η αναμέτρηση με τον Ζαμπίδη αποτελεί «μια ευκαιρία για μένα να ακονίσω τις δεξιότητές μου για όσα έρχονται φέτος».

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, 45 ετών, είναι 18 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έγινε γνωστός διεθνώς κυρίως μέσα από την πορεία του στο K-1 MAX.

Ο Έλληνας μαχητής, γνωστός στους φίλους των combat sports ως «Iron Mike», έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στο επιθετικό στιλ, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη των χτυπημάτων του.

Σεβασμός, αλλά και αγωνιστική ένταση

Η πρώτη κοινή παρουσία των δύο αθλητών επικεντρώθηκε κυρίως στα οργανωτικά στοιχεία του αγώνα και στον αμοιβαίο επαγγελματικό σεβασμό ανάμεσα στους δύο βετεράνους.

Η ατμόσφαιρα ήταν εμφανώς πιο ήρεμη σε σχέση με τις έντονες προωθητικές περιόδους που χαρακτήρισαν προηγούμενες επαγγελματικές εμφανίσεις του Μέιγουεδερ, αν και αμφότεροι διατήρησαν ανταγωνιστική στάση.

Ο Ζαμπίδης αναγνώρισε την τεχνική προσαρμογή που απαιτείται για τη μετάβαση σε ένα καθαρά πυγμαχικό περιβάλλον, εκφράζοντας ωστόσο εμπιστοσύνη στη φυσική του κατάσταση και στην ικανότητά του να πιέσει έναν κορυφαίο αμυντικό μαχητή.

Παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι η αναμέτρηση μπορεί να συγκεντρώσει υψηλή τηλεθέαση, καθώς οι φίλοι των μαχητικών αθλημάτων εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το πώς θρυλικές μορφές προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε πιο προχωρημένο στάδιο της καριέρας τους.

