Ανησυχία στους επιστημονικούς κύκλους προκαλεί η πιθανή επιστροφή του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες, με ειδικούς να προειδοποιούν για νέα ρεκόρ θερμοκρασιών σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με την κλιματολόγο του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, Σαμάνθα Μπέρτζες, το 2027 ενδέχεται να αναδειχθεί η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων, που επιβλέπει το παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

protothema.gr