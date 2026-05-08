Το καθιερωμένο νυχτερινό running event επιστρέφει

Το Ancoria Bank Running Under The Moon®, το καθιερωμένο νυχτερινό running event της Κύπρου, επιστρέφει και φέτος, προσκαλώντας το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία τρεξίματος και συμμετοχής κάτω από το φως του φεγγαριού.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον θεσμό, καθώς πρ.αγματοποιείται με την υποστήριξη της Ancoria Bank, η οποία αποτελεί τον ονομαστικό χορηγό της διοργάνωσης.

Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξιές και σε μια κοινή προσέγγιση γύρω από τη σημασία της συμμετοχής, της ομαδικότητας και της ενθάρρυνσης θετικών κοινωνικών δράσεων. Η Ancoria Bank, ως σύγχρονος κυπριακός τραπεζικός οργανισμός με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, στηρίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικές εμπειρίες και έχουν άμεση σύνδεση με την κοινωνία και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Με περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας, το Ancoria Bank Running Under The Moon® έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους νυχτερινούς αγώνες δρόμου στην Κύπρο, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε έμπειρους δρομείς όσο και σε άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, προσφέροντας διαδρομές που επιτρέπουν σε όλους να συμμετέχουν σε ένα φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση κατέχει ο Εταιρικός Αγώνας (Corporate Run), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες και οργανισμούς να συμμετέχουν ομαδικά. Το Corporate Run έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της σύνδεσης μεταξύ συναδέλφων, μέσα από μια κοινή εμπειρία έξω από το τυπικό εργασιακό περιβάλλον.

Το Ancoria Bank Running Under The Moon® συνδυάζει το τρέξιμο με τη μουσική και τη διασκέδαση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ξεφεύγει από τα όρια ενός κλασικού αγώνα δρόμου και μετατρέπεται σε μια ζωντανή βραδινή εμπειρία στο κέντρο της πόλης. Με μουσική, έντονο παλμό και after-run party, η διοργάνωση συνεχίζει να προσελκύει ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι ενεργό, κοινωνικό και γεμάτο ενέργεια.

Οι εγγραφές για τη φετινή διοργάνωση έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας:

https://runningunderthemoon.com/nic-edition

Οι διοργανωτές προσκαλούν το κοινό και τις εταιρείες να συμμετάσχουν και φέτος σε μια διοργάνωση που εξελίσσεται διαρκώς και συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους μέσα από την εμπειρία της κοινής συμμετοχής.

Ραντεβού κάτω από το φεγγάρι.