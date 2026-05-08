Ίσως κοστίσουν περισσότερο οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου από ό,τι είχαν αρχικά προϋπολογιστεί. Το πρόσθετο κόστος αφορά στις αμοιβές που θα λάβουν οι 6.500 εργαζόμενοι που θα εργαστούν στις εκλογές, καθώς μεσολάβησε αύξηση των μισθών μετά τον αρχικό προϋπολογισμό, αλλά και αύξηση σε άλλα έξοδα.

Στον φετινό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλήφθηκε κονδύλι ύψους €5,7 εκατ., στο οποίο η Βουλή είχε κάνει οριζόντιες περικοπές 5%, όπως και σε άλλες λειτουργικές δαπάνες. Συνεπώς, η Υπηρεσία Εκλογών έχει στη διάθεσή της €5,4 εκατ., πιστώσεις που δεν αρκούν για να καλυφθεί το κόστος. Η αρμόδια υπηρεσία έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας επιπρόσθετα κονδύλια που ξεπερνούν τις €350 χιλ. με €400 χιλ., έτσι ώστε να διεξαχθεί η εκλογική αναμέτρηση χωρίς πρόβλημα.

Οι αρχικοί υπολογισμοί

Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, το ποσό των €5,7 εκατ. θα κάλυπτε τα εξής:

• Υπερωριακή απασχόληση για την προετοιμασία των εκλογών και για στελέχωση των εκλογικών κέντρων: €3,1 εκατ.

• Ενοίκια αιθουσών και διαφόρων συσκευών: €50 χιλ.

• Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, για υπερωρίες και έξοδα διακίνησης οχημάτων: €850 χιλ.

• Κυβερνητικό Τυπογραφείο, για υλικά και υπερωρίες: €200 χιλ.

• Δημοσιεύσεις εκλογικών γνωστοποιήσεων στις εφημερίδες: €650 χιλ.

• Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής – Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων: €250 χιλ.

• Έξοδα Τμήματος Δημοσίων Έργων: €30 χιλ.

• Έξοδα Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: €70 χιλ.

• Εκστρατεία ενθάρρυνσης της εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο: €300 χιλ.

• Γραφική ύλη, χαρτικά και αναλώσιμα είδη: €100 χιλ.

• Άλλα απρόβλεπτα έξοδα: €100 χιλ.

Χθες, ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκος Ηλία, μιλώντας στο ΡΙΚ, ανέφερε πως θα πρέπει να αυξηθεί το παράβολο των €500 που καταβάλλουν οι υποψήφιοι. Εξέφρασε την άποψη ότι, σε περίπτωση μη εκλογής των υποψηφίων, δεν θα πρέπει να επιστρέφεται το παράβολο, ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους των εκλογών. Από τα παράβολα που κατέβαλαν οι 753 υποψήφιοι κατέληξαν στα κρατικά ταμεία €376.500.

Οι αμοιβές των εργαζομένων

Την ημέρα των εκλογών θα λειτουργήσουν 1.200 εκλογικά κέντρα, από τα οποία τα 21 θα είναι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.

Από το σύνολο των 6.500 προσώπων που θα εργαστούν, οι 1.200 θα είναι προεδρεύοντες στα εκλογικά κέντρα, οι 1.200 αστυνομικοί στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών, καθώς και 4.100 άλλα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα κέντρα.

Το προσωπικό θα εργαστεί 14 ώρες και θα αποζημιωθεί με κατ’ αποκοπή ποσά, που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως εξής:

• Οι προεδρεύοντες υπάλληλοι στα εκλογικά κέντρα θα λάβουν ποσό €617,18.

• Οι βοηθοί υπάλληλοι θα λάβουν €316,48. Στις τσέπες των εργαζομένων θα μπουν λιγότερα, καθώς θα γίνουν οι σχετικές φορολογικές αποκοπές, κ.λπ.

Στις βουλευτικές εκλογές θα είναι αυξημένη η αμοιβή των εργαζομένων σε σχέση με τις Ευρωεκλογές και τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2024. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απολαβών στο Δημόσιο, εξαιτίας της αναπροσαρμογής της ΑΤΑ, της αλλαγής της φόρμουλας υπολογισμού της υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και στην προσθήκη μίας επιπλέον ώρας στην απασχόληση των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του αριθμού των κομμάτων και των υποψηφίων. Θα εργαστούν από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ, με μία ώρα ενδιάμεσο διάλειμμα. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 18:00 το απόγευμα.

Ίσως άλλα €6 εκατ. λόγω Φειδία!

Πέραν των €5,7 εκατ. για τις βουλευτικές, ίσως το κράτος χρειαστεί να δαπανήσει άλλα €6 εκατ. για διεξαγωγή Ευρωεκλογών, σε περίπτωση που ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου εκλεγεί βουλευτής και αποφασίσει να παραμείνει στην κυπριακή Βουλή.

Με βάση την τελευταία νομοθετική ρύθμιση που ενέκρινε η Βουλή, η οποία ήταν προϊόν πρότασης νόμου, η κενωθείσα θέση πρέπει να πληρούται εντός 60 ημερών ή, εάν συντρέχουν πρακτικοί ή άλλοι λόγοι, θα μπορεί η προθεσμία να επεκταθεί στις 120 ημέρες. Η νέα εκλογική αναμέτρηση θα διεξαχθεί, αν χρειαστεί, τον Σεπτέμβριο.

Το αρμόδιο υπουργείο είχε καταθέσει νομοσχέδιο ώστε να μην πραγματοποιούνται εκλογές σε περίπτωση κένωσης έδρας μεμονωμένου ευρωβουλευτή ή βουλευτή και αυτή να πληρώνεται μέσω της δεύτερης κατανομής. Η πλειοψηφία των κομμάτων διαφώνησε, καθώς θεώρησε πως με το νομοσχέδιο φωτογραφιζόταν η ΕΔΕΚ, γι’ αυτό προχώρησαν στη νέα ρύθμιση μέσω πρότασης νόμου.