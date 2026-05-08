Θα παίξουν πολιτικά στο επικοινωνιακό πεδίο και φουλ επιθετικά σε οργανωτικό επίπεδο. Το τελευταίο μίλι μιας μακράς και, εν πολλοίς, παράδοξης προεκλογικής εκστρατείας θα είναι ίσως και το πιο καθοριστικό. Τις επόμενες ώρες ξεκινά και η εκτύπωση των ψηφοδελτίων, των μεγαλύτερων στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων που υπήρξε ποτέ.

Δύο και κάτι βδομάδες πριν από την κάλπη, είναι εμφανής η μεγάλη αντεπίθεση που ξεκινά από τα κόμματα. Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων ήταν μια πρώτη αποκάλυψη του πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο σήμερα. Στοιχείο το οποίο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως σημείο πολιτικής αφύπνισης για ένα τουλάχιστον μέρος της κοινωνίας.

Είναι προφανές ότι τα πιο παραδοσιακά κόμματα θέλουν να δώσουν πολιτικό στίγμα στην προεκλογική. Ένα γήπεδο στο οποίο μπορούν να παίξουν και θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν στη μάχη των εντυπώσεων, αλλά και της ουσίας.

Ταυτόχρονα, όμως, με την επικοινωνιακή επίθεση, μέσω της ανάδειξης θέσεων πολιτικής που επιχειρούν τα κόμματα, σε φουλ ρυθμούς δουλεύουν και οι μηχανές των οργανωτικών μηχανισμών. Για τα παραδοσιακά κόμματα, αυτό αποτελεί και το «κρυφό» όπλο για το τελευταίο στάδιο της προεκλογικής, στον μεγάλο αγώνα που δίνουν για συσπείρωση.

Ο ΔΗΣΥ για την Υγεία

Μετά τις προτάσεις για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε τις προτάσεις του για την Υγεία. Η Πινδάρου, στο τελευταίο μέρος της προεκλογικής, θέλει να ανακοινώνει κάθε μέρα προτάσεις και για μία θεματική.

«Σε 17 ημέρες, οι πολίτες αποφασίζουν για τη Βουλή της επόμενης πενταετίας και για το ποιοι θα τους αντιπροσωπεύουν.

Το ΓεΣΥ αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση της χώρας και σήμερα καλύπτει πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας.

Μέχρι σήμερα, από άλλα κόμματα οι πολίτες ακούν γενικότητες, καταγγελίες και αντιφάσεις. Χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο για τη βελτίωση και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Η υγεία δεν προσφέρεται για πειραματισμούς.

Μειώσαμε δραστικά το κόστος υγείας για τους πολίτες, με τις ιδιωτικές δαπάνες να πέφτουν από 34% σε περίπου 10%.

Συνεχίζουμε με συγκεκριμένο σχέδιο:

Συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών

Ένταξη καινοτόμων φαρμάκων χωρίς καθυστερήσεις

Μείωση των λιστών αναμονής

Πλήρη αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων έως το 2027

Ανάπτυξη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου

Με καθαρές θέσεις και συγκεκριμένο σχέδιο, ενισχύουμε ένα σύστημα υγείας πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο για όλους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο οποίος, καταλήγοντας, τονίζει πως αυτή είναι η διαφορά του ως πολιτικό κόμμα: «Υπευθυνότητα απέναντι στον λαϊκισμό. Σχέδιο απέναντι στην αοριστία».

Η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, είχε χθες συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διεύθυνση και τις συντεχνίες των εργαζομένων της ΑΗΚ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, στο επίκεντρο βρέθηκαν η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργειακή επάρκεια και η αποθήκευση ενέργειας, με τον ΔΗΣΥ να επαναβεβαιώνει ότι βασική πολιτική προτεραιότητα αποτελεί η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι πρώτιστος στόχος είναι να εξασφαλιστεί φθηνότερο ρεύμα για τον κόσμο, αλλά παράλληλα να υπάρχει επάρκεια και μια εύρωστη ΑΗΚ, με πλάνο και στρατηγική. «Σε αυτό το πλαίσιο», σημείωσε, «συζητήσαμε τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τη στόχευση του ΔΣ, αλλά και των εργαζομένων, για βελτίωση της παραγωγής, ώστε να μην έχουμε αποκοπές και να προχωρήσουμε με ζητούμενο να έχουμε και φθηνό ρεύμα και επάρκεια».

Νικόλας Παπαδόπουλος: Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας

Σε παρέμβασή του χθες στο ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ FM 95, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι υπάρχει απογοήτευση ανάμεσα στους ψηφοφόρους και ότι, ως Δημοκρατικό Κόμμα, έχουν κάνει την αυτοκριτική τους. Όπως είπε, τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση κρίσεων παρά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Απολογήθηκε στον κόσμο για το εάν δημιουργήθηκε κενό, προσθέτοντας πως, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι προτάσεις τους επικεντρώνονται στα προβλήματα της καθημερινότητας.

ΕΛΑΜ: Αντιπαράθεση με Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου

Νέα αντιπαράθεση προέκυψε μεταξύ του ΕΛΑΜ και της Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, με αφορμή προεκλογική πινακίδα του κόμματος, στην οποία αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα η Κύπρος».

Ο νομικός και γραμματέας της Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, Στέφανος Ευαγγελίδης, ανέφερε σε εκπομπή του Alpha ότι το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και του Δήμου Στροβόλου, από τους οποίους, όπως είπε, αναμένουν απάντηση.

Όπως ανέφερε, η αντίδρασή τους προέκυψε διότι η πινακίδα είναι τοποθετημένη σε περιοχή με περίπου επτά σχολεία, στην οποία συχνάζουν παιδιά από 7 έως 18 ετών.

Η απάντηση του ΕΛΑΜ ήρθε διά μέσου του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του κόμματος, Μάριου Πελεκάνου, ο οποίος δήλωσε: «Θεωρούμε απαράδεκτες τις προσπάθειες φίμωσης και παρεμπόδισης της ελεύθερης έκφρασης μέσω απαγορεύσεων και παρεμβάσεων στην τοποθέτηση αφισών με τις θέσεις μας.

Από πού κι ως πού η Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα λόγου και άποψης και ποιος όχι;

Η διαφορετική άποψη δεν καταστέλλεται. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί κατά το δοκούν. Δεν δεχόμαστε άδειες έκφρασης από κανέναν.

Η δικτατορία των λίγων δεν θα φιμώσει τις θέσεις των πολλών. Χωρίς φόβο και ενοχικά συμπλέγματα θα σταθούμε ανάχωμα στις προσπάθειες για διάβρωση του θεσμού της οικογένειας.

Δικαιώματα έχουν και τα παιδιά. Δικαιώματα έχουμε και όσοι ασπαζόμαστε αυτές τις απόψεις», ανέφερε.