Σε 29.7% ανέρχεται το ποσοστό των γυναικών που εκπροσωπείται στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Συγκεκριμένα, 529 υποψηφιότητες (ποσοστό 70.3%) αφορούν άνδρες και 224 υποψηφιότητες (ποσοστό 29.7%) γυναίκες. Αυτό συμβαίνει σε μία συγκυρία όπου φέτος καταγράφεται ρεκόρ υποψηφιοτήτων καθώς κατατέθηκαν 100 υποψηφιότητες περισσότερες από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι ένα θέμα που συζητείται ανάμεσα στα κόμματα αναφορικά με την πολιτική εκπροσώπησή τους στη Βουλή και στις θέσεις εξουσίας γενικότερα, με διάφορα κόμματα να έχουν προχωρήσει μέχρι και σε ποσοστώσεις.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των γυναικών να αυξήσουν την παρουσία τους στον στίβο της πολιτικής. Ωστόσο, παρά τα μέτρα που έλαβαν διάφορα κόμματα, οι αριθμοί παραμένουν σχετικά χαμηλοί.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, υποβλήθηκαν 651 υποψηφιότητες, εκ των οποίων μόλις 160 ήταν γυναίκες (ποσοστό 24,31%).

Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, στις βουλευτικές εκλογές του 2016, είχαν υποβληθεί 493 υποψηφιότητες, από τις οποίες οι γυναίκες ήσαν μόλις 108 σε ποσοστό 21,9%.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο αριθμός των γυναικών που είναι υποψήφιες σε κάθε κόμμα. Συγκεκριμένα, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο έχει τις περισσότερες γυναίκες υποψήφιες (25), ακολουθεί το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (24), το Βολτ Κύπρου (22) και μετά το ΑΚΕΛ (21).

Οι γυναικείες υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές 2026

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ολένα (Λευκωσία) ΒΛΑΣΟΒΑ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ) ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΡΙΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ) ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ) ΠΡΟΥΣΑΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΛΑΡΝΑΚΑ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΠΑΦΟΣ) ΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ)

ΑΚΕΛ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΑΝΔΡΕΟΥ Μαρίνα (Λευκωσία) ΕΥΑΓΟΡΟΥ Ελένη (Λευκωσία) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χριστίνα (Λευκωσία) ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗ Μαριλένα (Λευκωσία) ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Άντρη (Λευκωσία) ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΑΣΗ Αυγή (Λευκωσία) ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Κωνσταντίνα (Λευκωσία) ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ Ιωάννα (Λευκωσία) ΙΩΑΝΝΟΥ Αργεντούλα (Λεμεσός) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥ Φωτεινή (Λεμεσός) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρίνα (Λεμεσός) ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μέλανη (Λεμεσός) ΧΡΙΣΤΟΥ Δανάη (Λεμεσός) ΤΖΙΩΝΗ Ελένη (Λάρνακα) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Φωτεινή (Λάρνακα) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πωλίνα (Λάρνακα) ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Μαριέλλα (Πάφος) ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ Αναστασία (Αμμόχωστος) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Κωνσταντίνα (Αμμόχωστος) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νικολέττα (Αμμόχωστος) ΧΑΣΙΚΟΥ Αναστασία (ΚΕΡΥΝΕΙΑ)

ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ Τσελεστίνα

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννα (Λευκωσία) ΗΛΙΑ Στυλιανή (Λευκωσία) ΙΩΑΝΝΟΥ Χριστίνα (Λευκωσία) ΚΑΜΙΝΑΡΑ Ανδρούλλα (Λευκωσία) ΚΟΚΚΙΝΟΥ Παρασκευή – Βούλα (Λευκωσία) ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Αναστασία (Λευκωσία) ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ Σταύρια (Λευκωσία) ΠΙΤΣΙΑΛΗ Γεωργία – Γιούλα (Λευκωσία) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνη (Λευκωσία) ΓΚΡΟΖΝΤΑΝΟΒΣΚΑ Μπόρκα (Λεμεσός) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νεοφύτα (Λεμεσός) ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ Παρασκευή – Σκεύη (Λεμεσός) ΣΥΜΕΟΥ Στέλλα (Λεμεσός) ΛΟΙΖΟΥ Μαρία (Λάρνακα) ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΗ Μαρία (Λάρνακα) ΠΛΥΣΗ Κωνσταντίνα (Λάρνακα) ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ Ελλάδα (Πάφος) ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ Θεοδουλίτσα – Λίτσα (Αμμόχωστος) ΘΕΡΙΣΤΗ Μαρία (Αμμόχωστος) ΚΕΣΙΔΗ Όλγα (Αμμόχωστος) ΜΑΛΑΚΤΟΥ Αγγέλα (Αμμόχωστος) ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μαρία (Αμμόχωστος) ΦΩΤΙΑΔΗ Λιάννα (Αμμόχωστος) ΠΑΠΑΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ Κατερίνα (Κερύνεια) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νίκη – Νικολέττα (Κερύνεια)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρίνα (Λευκωσία) ΜΙΤΕΛΛΑ Έλενα (Λευκωσία) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μόνικα (Λευκωσία) ΙΩΑΝΝΟΥ Κλεονίκη (Λευκωσία) ΛΟΪΖΟΥ Μαρία (Λεμεσός) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Δήμητρα (Λεμεσός) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Νεκταρία (Λάρνακα) ΠΕΤΡΟΥ Γεωργία (Λάρνακα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Νταϊάνα Λουσία (Αμμόχωστος) ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ελένη (Αμμόχωστος)

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα (Λευκωσία) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σοφία (Λευκωσία) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ροδούλα (Λευκωσία) ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Δέσποινα (Λευκωσία) ΞΑΝΘΟΥ Έφη (Λευκωσία) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Ανδρομάχη (Λευκωσία) ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑ ΓΚΟΥΜΟΥΣΚΟΥΤ Άντρη (Λευκωσία) ΒΑΣΚΕΣ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ Πενέλοπε (Λεμεσός) ΛΙΜΝΑΤΗ Μελίνα (Λεμεσός) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΠΙΒΑΚ Πανδώρα (Λεμεσός) ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φωνή (Λεμεσός) ΣΚΕΝΤΕΡ Μαρία (Λεμεσός) ΧΡΙΣΤΟΦΗ Νίκη (Λεμεσός) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μαργαρίτα (Λάρνακα) ΛΙΣΕΝΓΚΟ Άννα (Λάρνακα) ΠΑΥΛΟΥ Δέσπω (Πάφος) ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Άννα (Πάφος) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Παναγιώτα (Αμμόχωστος) ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΚΥΘΡΑΙΟΤΗ Ιόλη (Αμμόχωστος) ΙΩΑΝΝΟΥ Νατάσα (Κερύνεια) ΜΑΚΦΕΡΣΟΝ – ΠΟΤΟΥΔΗ Βασιλική – Σίλια (Κερύνεια) ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Σπυρούλα (Κερύνεια)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ Αγγελική (Λεμεσός) ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ Μαρίνα (Αμμόχωστος)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ Έλενα (Λευκωσία) ΒΡΑΧΙΜΗ Έλενα (Λευκωσία) ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Άννα (Λευκωσία) ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΥΛΛΗ Κυπρούλα (Λευκωσία) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνα (Λευκωσία) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θέα (Λευκωσία) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ελένη (Λευκωσία) ΑΧΙΛΛΕΩΣ Ελένη (Λεμεσός) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χάρια (Λεμεσός) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Ηλιάνα (Λεμεσός) ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ Δέσποινα (Λάρνακα) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα – Δέσπω (Λάρνακα) ΜΑΥΡΑΚΗ Κυριακή (Πάφος) ΧΑΡΙΛΑΟΥ Χαρούλα (Πάφος) ΤΤΑΚΚΑ Ζαμπέλα (Αμμόχωστος) ΣΟΛΩΜΟΥ Πωλίνα (Κερύνεια)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΚΟΛΙΟΥ Ελένη (Λευκωσία) ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ελένη (Λευκωσία) ΣΙΣΜΑΝΗ Χρυστάλλα (Λευκωσία) ΜΙΧΑΗΛ Ελένη – Λένα (Λάρνακα) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νάταλη (Πάφος) ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριακή (Πάφος) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρίνα (Αμμόχωστος) ΠΑΥΛΙΔΟΥ Βερόνικα (Αμμόχωστος) ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΛΕΡΤ Ελένη (Κερύνεια)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Χριστιάνα (Λευκωσία) ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ Μαρία (Λευκωσία) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Έλενα (Λευκωσία) ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Άντρη (Λευκωσία) ΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΗ Αγγελική (Λευκωσία) ΦΟΥΛΗ Βερόνικα (Λευκωσία) ΦΡΑΓΚΟΥ Αντωνία (Λευκωσία) ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Αρετή (Λεμεσός) ΤΟΛΑΚΗ Ευανθία-Εύη (Λεμεσός) ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Γεωργία (Λάρνακα) ΙΩΑΝΝΟΥ Νατάσα (Πάφος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άντρη (Πάφος) ΕΥΘΥΜΙΟΥ Έλενα (Αμμόχωστος) ΚΚΟΝΕ Έλενα (Αμμόχωστος) ΠΕΛΑΓΙΑ Σόλια (Αμμόχωστος) ΠΙΕΡΗ Αδαμαντία (Αμμόχωστος)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΗ Αναστασία (Λευκωσία) ΚΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έλενα (Λευκωσία) ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Σάβια (Λευκωσία) ΠΑΥΛΟΥ Τίνα (Λευκωσία) ΡΑΛΙΑ Αγγελική (Λεμεσός) ΤΣΙΡΙΔΟΥ Φωτεινή (Λεμεσός) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτα (Λάρνακα) ΒΩΝΙΑΤΗ Στάλω (Λάρνακα) ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΝΩΛΗ Άνδρεα (Λάρνακα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικολέττα (Πάφος) ΚΑΪΜΑΚΛΙΩΤΗ Μαργαρίτα (Αμμόχωστος) ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ Ρίτα (Κερύνεια)

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ειρήνη (Λευκωσία) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Χριστίνα (Λευκωσία) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Κυριακή (Λευκωσία) ΝΕΟΦΥΤΟΥ Μικαέλλα (Λευκωσία) ΠΙΚΗ Λουκία (Λευκωσία) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σοφία (Λευκωσία) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρομάχη (Λεμεσός) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δήμητρα (Λεμεσός) ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Αγγέλα (Λεμεσός) ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μελίνα (Πάφος) ΓΙΟΚΚΑ Παντελίτσα (Αμμόχωστος) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΚΑ Άντρη (Αμμόχωστος) ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ Ραφαέλλα (Αμμόχωστος) ΙΑΚΩΒΟΥ Αλεξία (Αμμόχωστος)

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΑΓΑΠΙΟΥ Χριστίνα-Τίνα (Λευκωσία) ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ρούλα (Λευκωσία) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ανδρούλλα-Άντρη (Λευκωσία) ΚΕΜΙΤΖΗ Ελισάβετ-Λίζα (Λευκωσία) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Λευκή (Λευκωσία) ΓΛΥΚΥ Νάταλυ (Λεμεσός) ΜΕΦΕΡΗ Ευθυμία-Έφη (Λεμεσός) ΠΑΣΤΕΛΛΑ Μαρία (Λεμεσός) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Άντρη (Λάρνακα) ΓΑΒΡΙΗΛ Καλλισθένη (Αμμόχωστος) ΚΑΣΤΑΝΟΥ Ζαφείρω (Αμμόχωστος) ΚΟΡΥΤΣΑ Μαρία (Αμμόχωστος) ΚΟΥΡΤΗ Νεφέλη (Αμμόχωστος) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολυξένη-Πόλα (Κερύνεια)

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γεωργία (Λευκωσία) ΜΕΝΕΛΑΟΥ Χριστίνα (Λευκωσία) ΙΩΑΝΝΟΥ Τώνια (Λευκωσία) ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Δάφνη (Λεμεσός) ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ηράκλεια (Λάρνακα) ΝΑΘΑΝΑΗΛ Ανδρούλλα-Τούλλα (Λάρνακα) ΚΑΛΛΗ Ζωή (Αμμόχωστος) ΛΙΛΗ Αννίτα (Αμμόχωστος)

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταυρούλα (Λευκωσία) ΚΟΛΑ Μαρία (Λευκωσία) ΛΟΥΚΑ Νικολέττα (Λευκωσία) ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΚΟΖΑΚΟΥ Έλενα (Λευκωσία) ΠΕΤΡΙΔΟΥ Στέλλα (Λευκωσία) ΣΑΚΑΔΑΚΗ Αλεξία (Λευκωσία) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Μαρία (Λευκωσία) ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ Αικατερίνη-Κατερίνα (Λευκωσία) ΧΡΗΣΤΟΥ Βιργινία (Λευκωσία) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Μαρία (Λεμεσός) ΚΟΡΟΜΠΙΝΤΣΕΒΑ Όλγα (Λεμεσός) ΚΡΙΔΗ Μαρία (Λεμεσός) ΠΙΕΡΙΔΟΥ Μόνικα (Λεμεσός) ΒΙΟΛΑΡΗ Κατερίνα (Λάρνακα) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΑΤΑ Αλεξία (Λάρνακα) ΠΑΡΑΣΧΟΥ Λοίζα (Λάρνακα) ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΜΕΝΟΥ Ειρήνη (Πάφος) ΧΟΥΣΣΕΪΝ Μπισσάρα (Πάφος) ΜΙΧΑΗΛ Χρύσω (Αμμόχωστος) ΠΑΝΑΓΗ Παρουσία (Αμμόχωστος) ΣΑΒΒΑ Χρύσω (Αμμόχωστος) ΣΤΑΥΡΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ευανθή-Εύη (Αμμόχωστος) ΧΡΙΣΤΟΥ Μυριάνα (Αμμόχωστος) ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ Στάλω (Κερύνεια)

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ

ΑΦΑΝΤΙΤΗ Μαρία (Λευκωσία) ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Μαρία (Λευκωσία) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαριάννα (Λεμεσός) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνα (Αμμόχωστος) ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αλεξάνδρα-Αλεξία (Λάρνακα)

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κυπρούλλα (Λευκωσία) ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Γεωργία (Λευκωσία) ΦΙΛΙΠ ΤΟΡΝΑΡΙΤΟΥ Ραμόνα (Λευκωσία) ΛΟΥΤΣΙΟΥ Νέλλη (Λεμεσός) ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ Άννα (Λεμεσός) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Λυσιμάχη (Λεμεσός) ΧΡΙΣΤΟΥ Έλεν (Λεμεσός) ΧΟΜΕΝΤΚΟ Άννα (Λάρνακα) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ιωάννα (Πάφος) ΒΑΡΔΑΚΗ Ζήνα (Αμμόχωστος) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δέσπω (Αμμόχωστος) ΙΩΣΗΦ Πωλίνα (Κερύνεια)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Μαρία (Λευκωσία) ΛΕΒΕΝΤΗ Απολλωνία (Λευκωσία) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεογνωσία (Πάφος)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΚΑΤΣΗ Ιφιγένεια (Λευκωσία)

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΑΤΙΝΩΝ

Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται

Με αφορμή την υποβολή υποψηφιοτήτων στις βουλευτικές εκλογές, η Επίτροπος Ισότητας Φύλων επεσήμανε ότι οι γυναίκες αποτελούν το 50% του πληθυσμού της χώρας μας. Όμως, η εκπροσώπησή τους στα ψηφοδέλτια για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές περιορίζεται μόλις στο 29,7%, επεσήμανε η κ. Χριστοδούλου «γεγονός που καταδεικνύει, για ακόμη μία φορά, το έλλειμμα ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου».

Η Επίτροπος τονίζει ότι η ισότιμη παρουσία των γυναικών στο νομοθετικό σώμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψήφιση νόμων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας.

«Στο πλαίσιο επαφών που είχαμε – μαζί με γυναικείες οργανώσεις του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – με αρχηγούς και εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτια, αναδείξαμε την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων ώστε να ενθαρρύνεται και να στηρίζεται ουσιαστικά η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, ιδιαίτερα σε εκλόγιμες θέσεις», πρόσθεσε η αρμόδια Επίτροπος.

Ωστόσο, «τα ποσοστά γυναικών και ανδρών υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές δεν ανταποκρίνονται ακόμη στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας μας», καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων ευελπιστεί ότι η εικόνα αυτή θα διαφοροποιηθεί μέσα από την ετυμηγορία των πολιτών και ότι η νέα Βουλή θα έχει αυξημένη γυναικεία εκπροσώπηση, ώστε να αντανακλά ουσιαστικά τη σύνθεση και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

«Η ισοτιμία γυναικών και ανδρών δεν είναι επιλογή, είναι κοινωνική επιταγή. Και είναι ευθύνη όλων μας να την εκπληρώσουμε» προσθέτει.