Νέα αντιπαράθεση προέκυψε μεταξύ του ΕΛΑΜ και της Accept ΛΟΑΤΚΙ, με αφορμή προεκλογική πινακίδα του κόμματος, στην οποία αναγραφόταν το σύνθημα «Όχι στον γάμο και στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα η Κύπρος».

Ο νομικός και γραμματέας της Accept ΛΟΑΤΚΙ Στέφανος Ευαγγελίδης, ανέφερε σε εκπομπή του Άλφα, ότι το θέμα τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του παιδιού και του Δήμου Στροβόλου, από τους οποίους, όπως είπε αναμένουν απάντηση.

Όπως ανέφερε, η αντίδραση τους προέκυψε διότι η πινακίδα είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή με επτά περίπου σχολεία, στην οποία συχνάζουν παιδιά από 7-18 ετών.

Η απάντηση του ΕΛΑΜ, ήρθε σήμερα δια μέσω του επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του κόμματος, Μάριου Πελεκάνου, ο οποίος δήλωσε: «Θεωρούμε απαράδεκτες τις προσπάθειες φίμωσης και παρεμπόδισης της ελεύθερης έκφρασης μέσω απαγορεύσεων και παρεμβάσεων στην τοποθέτηση αφισών με τις θέσεις μας.

Από πού κι ως πού η Accept- ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα λόγου και άποψης και ποιος όχι;

Η διαφορετική άποψη δεν καταστέλλεται. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί κατά το δοκούν. Δεν δεχόμαστε άδειες έκφρασης από κανέναν.

Η δικτατορία των λίγων δεν θα φιμώσει τις θέσεις των πολλών. Χωρίς φόβο και ενοχικά συμπλέγματα θα σταθούμε ανάχωμα στις προσπάθειες για διάβρωση του θεσμού της οικογένειας.

Δικαιώματα έχουν και τα παιδιά. Δικαιώματα έχουμε και όσοι ασπαζόμαστε αυτές τις απόψεις».