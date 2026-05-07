Ο Κυριάκος Έλληνας, 75 ετών, από Αγίους Ομολογητές, Λευκωσία, απουσιάζει από την οικία του, από τις 14:30 σήμερα 07/05/2026.

Ο 75χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80 μ. περίπου, με γκριζόμαυρα μαλλιά και μουστάκι. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε γκρίζο παντελόνι, μπορντό ζακέτα και καφέ παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 23802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.