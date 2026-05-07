Νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα άγγιξαν ο S&P 500 και ο Nasdaq, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονται, εν μέσω ενός κλίματος αισιοδοξίας που έχει καλλιεργηθεί στις αγορές διεθνώς σε σχέση με την προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για πιθανή επίλυση και της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ.

Στο ταμπλό της Wall Street αποτυπώνεται μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σήμερα, καθώς σημειώνονται ήπιες ρευστοποιήσεις μετά τις χθεσινές ισχυρές επιδόσεις που οδήγησαν τον S&P 500 και τον Nasdaq σε ρεκόρ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί οριακά κατά 0,01% στις 49.903,62 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,04% στις 7.362,46 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 0,16% στις 25.880,439 μονάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε χθες ότι είναι πιθανή μία συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία και αξιολογεί μία πρόταση της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Υποστηρικτικά για το κλίμα στο αμερικανικό χρηματιστήριο λειτουργούν και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα που έχουν έλθει αυτήν την περίοδο στη δημοσιότητα.

Εν τω μεταξύ, στο “μέτωπο” των μάκρο, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν λιγότερο (κατά 10.000) από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα και διαμορφώθηκαν στις 200.000.

Αυτά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διευρύνουν σήμερα τις απώλειές τους, υποχωρώντας περίπου 4% και ωθώντας το Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, ο χρυσός συνεχίζει ανοδικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, κερδίζοντας άνω του 1%, ενώ το ασήμι γνωρίζει νέο ράλι της τάξεως του 5%.

