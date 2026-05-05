Σε λιγότερο από 20 ημέρες, οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους για την επόμενη πενταετία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εν μέσω έντονης αμφισβήτησης προς τα κόμματα και τους θεσμούς.

Μια προεκλογική περίοδος που αντί να κυριαρχείται από πολιτικές προτάσεις και ουσιαστικό διάλογο, εντέλει σημαδεύτηκε από διαγραφές υποψηφίων, αποχωρήσεις, εσωκομματικές συγκρούσεις και σοβαρά περιστατικά που προκάλεσαν αντιδράσεις. Υποψήφιοι τέθηκαν εκτός ψηφοδελτίων, ενώ άλλοι αποσύρθηκαν από μόνοι τους, τη στιγμή που περιστατικά βίας και δημόσιες αντιπαραθέσεις εξέθεσαν κόμματα και πρόσωπα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος από τους πολίτες εντείνεται, ρίχνοντας βαριά σκιά πάνω από τις επερχόμενες εκλογές.

Ο πονοκέφαλος Σύκα και η δικαστική κόντρα

Η υπόθεση του Νίκου Σύκα δημιούργησε στον Δημοκρατικό Συναγερμό μεγάλο πονοκέφαλο. Ο συγκεκριμένος βουλευτής καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για βιαιοπραγία εναντίον της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα. Ωστόσο, στη συνέχεια απέσυρε την καταγγελία.

Αυτό, όμως, δεν ήταν αρκετό για να τον κρατήσει εντός του ψηφοδελτίου του κόμματος για την επαρχία Λεμεσού. Το Πολιτικό Γραφείο, σε συνεδρία του στις 19 Ιανουαρίου, έλαβε την απόφαση για διαγραφή του κ. Σύκα. Η απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο, γεγονός που οδήγησε τις δύο πλευρές στα δικαστήρια.

Τελικά, το Εφετείο, στις 30 Απριλίου, απέρριψε την έφεση του Νίκου Σύκα κατά της πρωτόδικης απόφασης έκδοσης διατάγματος που θα απαγόρευε στο Ανώτατο Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού να επικυρώσει την απόφαση διαγραφής του από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού.

Η υπόθεση «Σάντη» έφαγε τον Παπαδάκη

Αρχικά, η συνεργασία του Δημήτρη Παπαδάκη με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη έδινε την εντύπωση ότι θα προσέδιδε άλλη δυναμική στο Άλμα, αντλώντας ψήφους και από την ΕΔΕΚ. Ωστόσο, η ιστορία του Μακάριου Δρουσιώτη και η φερόμενη εμπλοκή του κ. Παπαδάκη στα μηνύματα της «Σάντης» τον οδήγησαν εκτός του ψηφοδελτίου.

Συγκεκριμένα, το κόμμα είχε αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από την όλη υπόθεση και η λύση ήταν η απομάκρυνση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η στάση του κόμματος δεν άρεσε στον κ. Παπαδάκη. Στην πρώτη του αντίδραση έκανε λόγο για επιβεβλημένο πολιτικό διαζύγιο, από τη στιγμή που το Άλμα δεν τον στήριζε με καθαρότητα στον αγώνα του «για να λάμψει η αλήθεια».

Μαζί με τον Παπαδάκη αποχώρησε και ο Νίκος Στυλιανίδης, ο οποίος προέρχεται από την Αιχμή. Η απόφασή του ήταν για να δείξει τη στήριξή του προς το πρόσωπο του Δημήτρη Παπαδάκη.

Ο ξυλοδαρμός του διαιτητή

Ο τελευταίος υποψήφιος που απομακρύνθηκε από το κόμμα του είναι ο Κώστας Νικολάου, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες, καθώς κατηγορείται ότι χτύπησε διαιτητή στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ.

Αν και ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε τόσο από το θύμα όσο και από αστυνομικό που βρισκόταν στον αγώνα. Ιδιαίτερα κατατοπιστικά για το τι συνέβη ήταν και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών αποφάσισαν να τον απομακρύνουν από το ψηφοδέλτιο, σημειώνοντας πως «οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το Κίνημά μας πρεσβεύει».

Εκτός ΕΛΑΜ λόγω Τυχικού

Μέτωπο άνοιξε και στο ΕΛΑΜ μετά την απόφαση για απομάκρυνση του υποψήφιου βουλευτή στην επαρχία Πάφου, Κυριάκου Σάββα.

Η αρχική εξήγηση που έδωσε το κόμμα ήταν πως ο λόγος της απομάκρυνσής του ήταν πειθαρχικά παραπτώματα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, επιβεβαίωσε ότι η απομάκρυνση οφείλεται στη στάση και δράση του Κυριάκου Σάββα υπέρ του εν αργία μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, αλλά και στις αναρτήσεις του.

Από την πλευρά του, ο κ. Σάββα έκανε λόγο για παρέμβαση της Αρχιεπισκοπής, με παρατήρηση προς τον Χρίστο Χρίστου, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε ανέφερε πως οι προσωπικές του πράξεις και ενέργειες δεν είναι ενάντια στις θέσεις του ΕΛΑΜ.

Αποσύρθηκε μετά τον σάλο

Διαφορετική πρέπει να θεωρείται η περίπτωση της πρώην υποψήφιας της Άμεσης Δημοκρατίας, Βάλερης Ταραπάι.

Η κ. Ταραπάι απέσυρε από μόνη της την υποψηφιότητά της μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση της καταδίκης της στα κατεχόμενα για υπόθεση ναρκωτικών.

Όπως εξήγησε η ίδια, υπό το βάρος της δημόσιας συζήτησης που αναπτύχθηκε λόγω της καταδίκης της, έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί, ώστε να μην προκαλέσει περαιτέρω πρόβλημα στην Άμεση Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά την καταδίκη της στα κατεχόμενα, η ίδια έχει καθαρό ποινικό μητρώο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποψήφια σε δύο κόμματα

Ένα περίεργο σκηνικό σημειώθηκε με την υποψηφιότητα της Ιζαμπέλλας Τάκκα στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς ανακοινώθηκε από δύο κόμματα: το Κίνημα Οικολόγων και τη Δημοκρατική Παράταξη.

Αρχικά, στις 10 Μαρτίου, είχε ανακοινωθεί από τους Οικολόγους, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον πρόεδρο του Κινήματος, Σταύρο Παπαδούρη. Στη συνέχεια, όμως, στις 27 Μαρτίου, ανακοινώθηκε και από τη ΔΗΠΑ.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, η κ. Τάκκα εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας πως «ουδέποτε είχα προβεί σε οποιαδήποτε επίσημη προσωπική δήλωση ή δέσμευση περί καθόδου ως υποψήφια με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Αντιθέτως, διατηρούσα επιφυλάξεις, γεγονός που με οδήγησε συνειδητά στην τήρηση μιας διακριτικής και υπεύθυνης στάσης καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών διεργασιών».